Un giovane di 16 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo che ha cercato di portare via degli articoli sportivi dalla Decathlon di via Lagrange a Torino indossandoli sotto i suoi vestiti, uno sopra l'altro. Circa 350 euro di vestiti da rubare. Il ragazzo è entrato nel negozio insieme a due complici giovanissimi che sono riusciti poi a scappare con parte del bottino composto da capi di abbigliamento e integratori per lo sport.

Il 16enne è stato notato mentre prendeva un paio di pantaloni dallo scaffale, danneggiando l'antitaccheggio per poter indossare quanto da lui rubato. Ha indossato tutto in una cabina di prova credendo di passare inosservato, poi ha preso alcuni pantaloni e ha cercato di indossarli sotto i suoi. A quel punto il personale lo ha notato e lo ha fermato dopo averlo visto, nell'ordine, indossare capi di abbigliamento di ogni tipo e un berretto da baseball nuovo, messo proprio sotto quello che indossava da casa. Il bottino era composto di abiti firmati di un certo valore, per un totale complessivo di 350 euro di bottino. Le tasche dei pantaloni (rubati e personali) erano piene di integratori per lo sport, in aggiunta ai capi d'abbigliamento prelevati. Gli agenti hanno trovato nel camerino placche antitaccheggio danneggiate ed etichette dei vestiti prelevati staccate con la forza.

L'adolescente era già stato arrestato a gennaio per furto aggravato e denunciato a febbraio per il medesimo motivo. Su di lui pende anche l'accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni, avendo colpito ripetutamente gli agenti con calci e testate per evitare l'arresto una volta fermato all'interno del negozio nel momento in cui si stava disponendo il trasferimento presso gli uffici della Polizia. Nulla si sa invece degli amici che erano con lui che, a quanto pare, sono riusciti a fuggire con parte del bottino, lasciando l'amico all'interno del negozio nel quale stava rubando