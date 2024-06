Enorme incendio doloso nella discarica a Palermo, allarme per l’aria: “Tenete le finestre chiuse” L’allarme intorno alle 20.30 di lunedì quando le fiamme hanno interessato la settima vasca della discarica di Bellolampo, a Palermo. Allarme per l’aria a Capaci dove il sindaco ha emesso una ordinanza urgente e raccomandato a tutta la cittadinanza di usare la massima cautela, mantenendo chiuse le finestre e limitando al minimo indispensabile l’esposizione all’aperto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un enorme incendio di origine dolosa divampato nelle scorse ore nella discarica di Bellolampo, a Palermo, ha innescato una grossa nube di fumo nero e acre che ha costretto le autorità locali a chiedere ai cittadini di tenere porte e finestre chiuse fino a nuovo ordine. Con una apposita ordinanza, infatti, il sindaco di Capaci ha raccomandato a tutta la cittadinanza di usare la massima cautela, mantenendo chiuse le imposte e limitando al minimo indispensabile l'esposizione all'aperto.

Il rogo nella discarica cittadina è divampato nella serata di ieri andando avanti per diverso tempo prima che i vigili del fuoco potessero spegnerlo definitivamente. L’allarme intorno alle 20.30 di lunedì quando le fiamme hanno interessato la settima vasca dell’impianto, quella attualmente in uso, innescando un enorme incendio che ha tenuto impegnati per ore diverse squadre dei pompieri, costrette ad operare con i respiratori e bombole di ossigeno.

A rendere difficoltoso il lavoro dei vigili del fuoco anche il forte vento che ha soffiato sui rifiuti per tutta la notte, sollevando anche la nube di fumo. Sul posto le squadre NBCR dei pompieri oltre al personale dell'azienda RAP che, con l'ausilio dei mezzi movimento terra della stessa ditta, ha contribuito a spegnere le fiamme. In mattinata le fiamme sono state spente ma dai cumuli di rifiuti si sprigiona ancora del fumo. Il rogo ha fatto scattare di nuovo l’allarme diossina e già da ieri sera è intervenuto sul posto personale dell'ARPA Sicilia per le valutazione dell'aria.

Per questo il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, ha formato un'ordinanza immediata e postato sui suoi profili social un "Comunicato importantissimo" invitando tutti a chiudere porte e finestre. “Si raccomanda alla cittadinanza di usare la massima cautela, mantenendo chiuse le imposte e limitando al minimo indispensabile l'esposizione all'aperto (porte e finestre) delle abitazioni. Ulteriori valutazioni, avvertenze e raccomandazioni che verranno ritenute utili e necessarie verranno fornite tempestivamente, in funzione dell'evoluzione della situazione, che viene monitorata costantemente” spiega il primo cittadino.

Secondo il capo del dipartimento di protezione civile della Regione, non ci sono dubbi sull’origine del rogo "Per orari e modalità, si propende per una chiara origine dolosa". “Siamo riusciti a intervenire per tempo. Il monitoraggio viene fatto in modo costante. Abbiamo le immagini e attendo una relazione di servizio su quanto successo" ha dichiarato invece il presidente della Rap, Giuseppe Todaro.