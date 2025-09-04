Attualità
video suggerito
video suggerito

Elisa Spadavecchia uccisa in spiaggia, tracce di cocaina sulla ruspa: “L’autista aveva ammesso l’uso in passato”

Sono state trovate tracce di cocaina sulla ruspa guidata da Lerry Gnoli, il 54enne che il 24 maggio scorso ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia sulla spiaggia di Pinarella Cervia. L’uomo aveva ammesso subito dopo il fatto di aver fatto uso di stupefacenti in passato, ma gli esami medici avevano fatto emergere l’utilizzo recente.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Elisa Spadavecchia, 66 anni.
Elisa Spadavecchia, 66 anni.

Sono state rinvenute tracce di cocaina sulla ruspa che il 24 maggio scorso ha travolto e ucciso sulla spiaggia di Pinarella di Cervia la 66enne Elisa Spadavecchia. Alla guida del mezzo vi era Lerry Gnoli, 54 anni, in carcere dal 28 giugno con l'accusa di omicidio colposo aggravato e violazione delle norme sulla sicurezza. Spadavecchia si trovava in vacanza sulla spiaggia in provincia di Ravenna.

La famiglia della donna ha accolto la notizia senza troppo stupore. "Aveva ammesso l'uso in passato. Che oggi si confermi che Gnoli faceva ancora uso di stupefacenti non mi stupisce, era evidente da subito" ha sottolineato al Resto del Carlino Giovanni Sfregola, marito della 66enne ed ex colonnello dei carabinieri ora in pensione. "Ciò che più sconvolge è la manovra in pieno giorno con la spiaggia che iniziava a riempirsi".

Il 54enne aveva ammesso subito dopo l'incidente di aver fatto uso di cocaina in passato, ma i test medici avevano indicato un consumo recente. Il legale, Vittorio Manes, sosteneva invece che la positività fosse emersa da un pre-test realizzato in ospedale sulle urine subito dopo il sinistro.

Leggi anche
Genova, morto Elton Bani dopo il taser: tracce di cocaina nel sangue, pistola elettrica era integra

Le ultime analisi sulla ruspa hanno poi confermato il dato. Non era il primo episodio per Gnoli: nel 2022 l'uomo aveva già investito e ucciso un anziano sulle strisce pedonali. Anche in quel caso, il 54enne era sotto l'effetto di cocaina e aveva avuto una condanna a due anni e mezzo per omicidio stradale.

A carico dell'uomo vi sono una serie di contestazioni come quella della patente revocata, del mezzo privo di targa e segnalatori e dell'area di lavoro senza delimitazioni e avvisi. Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, aveva subito dichiarato che si trattava di "lavori abusivi" e la cooperativa dei bagnini aveva precisato poco dopo il fatto che le attività erano terminate già il 9 maggio, 15 giorni prima dell'incidente in spiaggia.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Senza
consenso
"Vuoi le foto di mia madre nuda?": sono entrata nei gruppi dove le donne diventano figurine
Abbiamo passato due settimane dentro le chat Telegram attorno a Phica e Mia Moglie
Chi si nasconde dietro Boss Miao, la mente di Phica: l’inchiesta di Fanpage.it
Cosa non torna nella difesa di Boss Miao: le nostre dieci domande
Cosa sappiamo su Vittorio Vitiello, l’uomo accusato di essere dietro a Phica: i dubbi sul ruolo
Roberto Maggio a Fanpage.it: "Quel forum era solo un affiliato: io mi occupo di altro"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views