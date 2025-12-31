Elettricista resta schiacciato dall’elevatore, Ettore Garu muore sul lavoro l’ultimo giorno dell’anno

immagine di repertorio

Un elettricista di 56 anni è morto in Sardegna mentre lavorava alla manutenzione elettrica del capannone della ditta di distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari. La vittima si chiamava Ettore Garu.

Stando a quanto appreso, l'uomo si trovava sul carrello elevatore azionato da un altro operatore che invece si trovava a terra. Per cause da accertare, Garu è rimasto schiacciato contro la parete della struttura sulla quale stava operando. Si ipotizza una manovra sbagliata del collega rimasto a terra, ma il tutto dovrà essere accertato nelle prossime ore. Non si esclude infatti un guasto fatale.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza del 118, ma per l'elettricista non vi è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco e lo Spresal, mentre le indagini sono state affidate ai carabinieri ai quali toccherà svolgere tutti gli accertamenti del caso. Al momento non si hanno ulteriori informazioni su quanto accaduto a Sassari, ma nelle prossime ore le indagini permetteranno di effettuare una ricostruzione più precisa dei fatti.

Il magistrato ha disposto il sequestro del mezzo da lavoro e della porzione di capannone teatro dell'ncidente mortale. L'incidente che è stato fatale per l'elettricista 56enne sarebbe avvenuto intorno alle 11 di questa mattina nel magazzino di stoccaggio merci.

I colleghi dell'uomo hanno subito allertato i soccorsi nel tentativo disperato di salvargli la vita, ma per Ettore Garu non vi è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo sarebbe infatti deceduto sul colpo per le gravissime ferite riportate nell'incidente. A nulla sono valse le manovre salvavita e i diversi tentativi operati dai sanitari del 118: i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del 56enne.