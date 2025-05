“È venuto a casa nostra. Un uomo semplice”, le parole di chi già conosce Papa Leone XIV a Piazza San Pietro Fratel Rodrigo è sotto al balcone da cui si è affacciato Papa Robert Francis Prevost, Leone XIV. Gli occhi lucidi, la gioia e il ricordo di quando è venuto a trovarlo a casa sua. Le reazioni all’annuncio del nuovo Pontefice in piazza San Pietro. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriel Bernard

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Un uomo semplice, restio alle telecamere, ai riflettori, alla ribalta". Fratel Rodrigo, della congregazione legionari di Cristo, è in piazza San Pietro con altre cinque persone. "Sono fratelli". Sono lì, dopo la fumata bianca, in mezzo a quella piazza gremita, quando è stato annunciato il nome del nuovo Papa Robert Francis Prevost, Leone XIV.

Oltre 150mila persone dicono le forze dell’ordine. Sono espressione di Roma, che celebra il nuovo vescovo, e del mondo, e della cristianità tutta. C’è speranza, curiosità, fede. C’è chi, al nuovo Papa, affida i desideri, chi le grazie. Le bandiere di ogni nazionalità sventolano senza tregua. Una suora stringe forte un rosario. Le manine di una bambina che indicano quel balcone così importante.

E quel punto interrogativo, che attraversa tutta la piazza: il nuovo Papa non fermerà quello che papa Francesco ha iniziato? Fratel Rodrigo e gli altri arrivano dal Messico e, alla fumata bianca, all’Habemus papam, i loro desideri si sono concretizzati. Robert Francis Prevost, Leone XIV, è il successore di Papa Francesco.

"Era venuto a casa nostra perché era incaricato del percorso dei vescovi. L’abbiamo conosciuto lì come vescovo. Poi l’abbiamo visto diventare cardinale. E adesso Papa", dicono. "Non gli piaceva l’attenzione. È una persona molto discreta, semplice". Ricordano con affetto la sua umiltà, la capacità di ascoltarli, anche i più giovani della comunità. Per fratel Rodrigo, l’annuncio in piazza San Pietro "è stato un momento molto intenso".

Si sofferma sulle parole del nuovo pontefice, sul "suo messaggio di pace. È quello che lui ha voluto trasmettere. Si è concentrato sulla pace e sullo sguardo della Madonna". Fratel Rodrigo ne è convinto: "È una dichiarazione di continuità con quello che ha fatto Papa Francesco e infatti lo ha menzionato subito e lo ha ringraziato".

E mentre la folla lentamente si disperde, resta quell'immagine potente: una piazza che custodisce l'eco di un annuncio storico. Gli occhi del mondo puntati su un uomo che ora porta sulle spalle il peso e la speranza di milioni di fedeli.