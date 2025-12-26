Attualità
È Laura Vietri la 32enne morta dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d’Aosta: attesa per l’autopsia

Si chiamava Laura Vietri la 32enne trovata morta il 23 dicembre dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d’Aosta, dove lavorava come stagionale in un locale sulle piste da sci a Champoluc. Domani l’autopsia per chiarire le cause del decesso.
A cura di Ida Artiaco
È stata identificata la giovane trovata morta martedì scorso dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d'Aosta. Si tratta della 32enne abruzzese Laura Vietri, residente a L'Aquila, impiegata come stagionale in un locale sulle piste da sci a Champoluc. Ancora tutta la stabilire la dinamica di quanto successo: domani sarà effettuata l'autopsia sul corpo della giovane i cui risultati potrebbero aiutare a far luce sulla tragedia e chiarire le cause del decesso.

Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Brusson, la donna sarebbe scivolata sulla riva ghiacciata, finendo nel laghetto, forse per il cedimento di una superficie di ghiaccio. Sul posto sono state trovate solo le orme della vittima.

A dare l'allarme erano stati i suoi colleghi: lunedì sera la donna non era più rientrata nell'alloggio che condivideva con loro. L'ultimo avvistamento era avvenuto vicino al parcheggio della sua abitazione. Il giorno dopo, martedì 23 dicembre, un escursionista ha visto il corpo nel laghetto, a un centinaio di metri dall'alloggio della vittima, nelle acque basse del bacino usato d'estate per la pesca sportiva.

Le indagini preliminari puntano su una caduta accidentale sul ghiaccio durante una passeggiata, dal momento che gli inquirenti tendono ad escludere il coinvolgimento di terzi o un gesto volontario grazie alle tracce sulla neve riconducibili solo a lei. I familiari, residenti in Abruzzo, hanno raggiunto la Valle d’Aosta non appena appresa la notizia.

