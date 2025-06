Due tir imboccano l’autostrada contromano e fanno inversione tra le auto: il video che li incastra La scena, immortalata anche dai video delle telecamere di sicurezza, è avvenuta sul tratto friulano dell’autostrada A23. Un comportamento pericolosissimo che ha rischiato di causare gravi incidenti. I due conducenti sono stati sanzionati con il ritiro immediato della patente di guida e una multa pesante. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Al volante di due grossi camion, prima hanno imboccato l’autostrada contromano poi quando si sono accorti del grave errore, hanno messo in atto una manovra ancora più pericolosa: un’inversione di marcia tra le auto in arrivo che sfrecciavano. La scena, immortalata anche dai video delle telecamere di sicurezza, è avvenuta sul tratto friulano dell’autostrada A23 venerdì scorso quando l’azzardata guida dei due camionisti è stata segnalata a diverse chiamate di emergenza e fatto scattare l’intervento della polizia.

Come si vede nel filmato diffuso dalla polizia stradale, tutto è iniziato quando, per motivi ancora da chiarire, i due camionisti hanno imboccato contromano lo svincolo d'uscita di Tarvisio. Per riprendere il corretto senso di marcia, poi hanno messo in atto una serie di manovre azzardate invadendo tutta la carreggiata per fare inversione di marcia.

Un comportamento pericolosissimo da parte dei due camionisti che ha messo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri automobilisti che in quel momento transitavano lungo il tratto e hanno dovuto frenare trovandosi davanti i due grossi mezzi. Proprio grazie alle segnalazioni ricevute, il Centro operativo Polizia stradale di Udine ha fatto scattare l’allarme facendo intervenire le pattuglie sul territorio.

Intercettati tramite il sistema di videosorveglianza della sala operativa, i due mezzi pesanti sono stati fermati dagli agenti in prossimità dell'area di parcheggio ‘Cormor Ovest'. I rispettivi conducenti sono stati sanzionati con il ritiro immediato della patente di guida e una multa da 2.046 a 8.168 euro. Per il mezzo è scattato invece il fermo amministrativo per un periodo di tre mesi.

"Guidare contromano è un comportamento estremamente pericoloso che mette a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. Le raccomandazioni da tenere a mente nel momento in cui sui pannelli a messaggio variabile, presenti in autostrada, dovesse essere segnalato un veicolo contromano, sono quelle di rallentare, uscire dall'autostrada qualora possibile, fermarsi in area di servizio o area di parcheggio e in ogni caso, mantenere la destra rigorosa evitando di occupare la corsia di estrema sinistra” ricorda la Polizia stradale, spiegando: “Si è, infatti, più volte costatato come chi circola in contromano, certo di circolare nel corretto senso di marcia, usi la sua corsia di destra".