Due neonati morti in ospedale a Bolzano: ipotesi infezione da batterio

Due neonati prematuri sono morti in poche ore all’ospedale di Bolzano per un’infezione da batterio Serratia. I piccoli erano ricoverati in terapia intensiva neonatale. Altri bambini potrebbero essere trasferiti per evitare contagi.

Dramma all’ospedale di Bolzano, dove due neonati prematuri sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. I piccoli, nati rispettivamente pochi giorni e poche settimane fa, erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale, assistiti dai medici e dagli infermieri specializzati che ogni giorno si occupano dei casi più delicati. Lo riporta il sito di "Rai Sudtirol".

Il primo decesso è avvenuto martedì 12 agosto, il secondo nella notte tra martedì e mercoledì 13. La rapidità con cui si sono susseguiti gli eventi ha spinto il personale sanitario ad avviare immediatamente indagini approfondite. Nel pomeriggio di ieri, gli esami di laboratorio hanno confermato la presenza del batterio Serratia, responsabile delle infezioni fatali.

La Serratia è un microrganismo che può trovarsi in ambienti umidi, compresi quelli ospedalieri, e che in soggetti fragili come i neonati prematuri può provocare conseguenze gravissime. Nei casi più seri, può causare sepsi o infezioni sistemiche difficili da combattere, soprattutto quando le difese immunitarie sono ancora immature. Gli specialisti non escludono che il batterio possa essere entrato in reparto attraverso un contatto accidentale, ad esempio mani non perfettamente igienizzate, ma le verifiche sono in corso.

I vertici dell’ospedale, insieme al primario del reparto, dottor Alexander Staffler, si sono riuniti per definire un piano di contenimento. Sarebbe già stata avviata la procedura di profilassi. Tra le misure allo studio, il trasferimento degli altri piccoli pazienti in un’area sicura, così da isolarli completamente dal focolaio. Contestualmente, sono stati rafforzati i protocolli igienici e avviati controlli capillari su ogni postazione, per garantire che la situazione resti sotto controllo e che non si verifichino nuovi contagi.