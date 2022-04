Due migranti sono stati travolti e uccisi da un furgone: cercavano di attraversare l’autostrada A10 Tragedia questa mattina all’alba sull’autostrada dei fiori: due migranti sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre cercavano di attraversare l’autostrada A10.

A cura di Annalisa Girardi

Due migranti sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre cercavano di attraversare l'autostrada A10 Genova – Ventimiglia. Una terza persona è rimasta gravemente ferita. Anche l'autista del mezzo è rimasto lievemente ferito ed è in stato di shock. Sul posto sono arrivati subiti i soccorritori del 118, ma per due uomini non c'è stato nulla da fare.

Tragedia questa mattina all'alba sull'autostrada dei fiori. L'incidente è avvenuto verso le 6.30 nei pressi di un'area di servizio dell'A10, in direzione Francia all'altezza di Bordighera Sud. L'autista del furgone che ha investito e ucciso due persone sarebbe infatti un frontaliero e stava viaggiando verso la Francia. Sul posto subito i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Imperia e il personale sanitario. La terza persona rimasta ferita è stata trasportata in ospedale in ambulanza: le sue condizioni sarebbero gravi.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un gruppo di migranti, forse otto persone in totale, avrebbe raggiunto la zona di Bordighera a piedi, percorrendo l'Aurelia, per poi risalire fino all'autostrada dalla località Arziglia. All'altezza dell'autogrill, pressapoco, avrebbero cercato di attraversare la strada. Ma due persone sono state travolte da un furgone e per loro purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'impatto è stato violentissimo e purtroppo non ha lasciato scampo.

Il traffico lungo l'autostrada A10, che collega appunto Genova e Ventimiglia, starebbe ora procedendo a rilento: le auto vengono fatte entrare e uscire dall'area di servizio. Sono ora in corso le ricostruzioni per capire l'esatta dinamica dell'incidente di questa mattina, in cui hanno perso la vita due migranti che probabilmente erano in viaggio verso la Francia.