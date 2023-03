Due Ferrari si schiantano contro un muro: una va a fuoco, l’incidente ripreso dalle telecamere Il gravissimo incidente a Osimo, nella provincia di Ancona. Fuori controllo in curva, due Ferrari si sono schiantate ad alta velocità contro il muro di una casa. Salvi i conducenti.

A cura di Susanna Picone

Screen dal video

Un gravissimo incidente, che miracolosamente data la dinamica non ha provocato vittime, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 marzo, a Osimo, nella provincia di Ancona. Fuori controllo in curva, due Ferrari si sono schiantate ad alta velocità contro il muro di una casa.

Ci sono anche le immagini dello spaventoso incidente (il video è in coda a questo articolo): a riprendere lo schianto la telecamera di videosorveglianza dell’abitazione in via Molino Basso.

Dal video si vede come è per prima la Ferrari rossa a uscire di strada nella curva. Subito dopo si vede il volo della seconda supercar, una Ferrari blu, che poi prende anche fuoco schiantandosi contro il muro.

Screen dal video

Alla guida delle due auto entrambe con targa straniera, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, c'erano due turisti: un belga e un olandese, che si trovavano nella zona a trascorrere un periodo di vacanza da alcuni amici.

Nessuno dei due, fortunatamente, è rimasto ferito in maniera grave. Entrambi avrebbero riportato solo alcuni politraumi dovuti all’impatto. Nel video si vede anche uno dei due uscire dalla Ferrari dopo l'incidente.

Screen dal video

Sul posto, chiamato il 112, sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e della centrale Ancona con l’autobotte, mentre in volo si è alzato l'elisoccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Il velivolo è poi tornato indietro senza atterrare considerata l’assenza di feriti gravi. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme.