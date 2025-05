video suggerito

Due bimbi morti di fame e sete trovati sul barcone al largo di Lampedusa: hanno pagato 1.500 dollari a testa I migranti sopravvissuti hanno rivelato che erano in balia del mare da giorni. Tre di loro purtroppo non ce l’hanno fatta. Si tratta di un 30enne e di due bambini di circa due anni morti di fame e sete. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

Tre cadaveri sono stati recuperati nelle scorse ore su un barcone di migranti al largo di Lampedusa. Tra di loro anche due bambini di circa 2 anni, morti di fame e sete durante la traversata dal nord Africa verso l’Italia. A soccorrere l’imbarcazione alla deriva, nelle scorse ore, è stata la nave Nadir, il veliero della Ong tedesca ResQshi.

Quando la nave soccorso è giunta in vista del gommone, la piccola imbarcazione era alla deriva già da diversi giorni. A bordo una sessantina di persone che hanno raccontato di aver pagato 1.500 dollari a testa per salire sul gommone di 8 metri, che è partito da Zawia, in Libia, mercoledì notte. Una traversata da incubo visto che poche ore dopo la partenza il motore è andato in avaria lasciando tutti alla deriva nel mezzo del Mar Mediterraneo.

Tre di loro purtroppo non ce l’hanno fatta. Si tratta di un 30enne e di due bambini di circa due anni che viaggiavano coi familiari. A bordo infatti non c’era più cibo ne acqua e nemmeno un riparo dal sole cocente. I soccorsi solo sabato pomeriggio da parte della nave Nadir che ha recuperato i naufraghi caricandoli a bordo e dando loro la prima assistenza medica.

I migranti sopravvissuti, hanno rivelato che erano in balia del mare da giorni. Dai loro racconti è emerso che ci sarebbe anche un disperso. Un uomo si sarebbe gettato in acqua per cercare refrigerio durante la traversata, ma a causa del mare agitato non sarebbe riuscito più a risalire sul gommone. L'uomo si sarebbe tuffato in mare ieri mattina, in area Sar maltese.

I naufraghi sono stati condotti questa mattina a Lampedusa e assistiti. Con loro trasportate anche le salme sono state trasferite alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verranno sottoposte a ispezione cadaverica. Oltre ai 57 migranti soccorsi dalla ong Nadir, nella notte ci sono stati altri tre sbarchi a Lampedusa, per un totale di 236 migranti. Tra di loro anche donne e minori, soccorsi dalle motovedette Cp312 e Cp319 della Guardia costiera e da una imbarcazione Frontex.