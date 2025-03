video suggerito

Due 17enni trovano portafogli con 1.000 euro a Lucca e lo restituiscono. Valditara li invita al Ministero I due studenti con il loro gesto hanno dato prova di grande rettitudine. Erano su un autobus di linea che a Lucca li stava riportando a casa, quando hanno scoperto il borsello, portato poi subito in questura e riconsegnato al legittimo proprietario. Il titolare del Miur intende invitarli al Ministero per incontrarli personalmente e ringraziarli.

A cura di Biagio Chiariello

Due ragazzi di 17 anni si sono distinti per un gesto di grande onestà a Lucca, in Toscana. I due studenti del liceo Paladini hanno trovato un portafoglio contenente mille euro su un autobus di linea che li stava riportando a casa. Senza esitazione, hanno deciso di consegnarlo alla Polizia di Stato, dimostrando un forte senso di responsabilità e correttezza.

Anziché limitarsi a consegnarlo a un autista o a un passante, i giovani hanno scelto di recarsi personalmente in Questura per assicurarsi che il denaro e i documenti giungessero nelle mani giuste. Gli agenti, dopo aver preso in custodia il portafoglio, sono riusciti rapidamente a risalire al legittimo proprietario grazie ai documenti contenuti all’interno. Si trattava di un uomo di 57 anni, cittadino marocchino e educatore in un centro per minori.

Il proprietario, visibilmente sollevato, ha voluto ringraziare di persona i due studenti per il loro senso di rettitudine. Dopo aver recuperato il denaro e i documenti, ha espresso la sua gratitudine nei loro confronti.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha elogiato i due ragazzi, sottolineando l'importanza del loro esempio per la comunità scolastica e per la società. Ha inoltre annunciato l'intenzione di invitarli presso la sede del Ministero per un incontro personale.

"Il gesto di grande onestà e senso civico compiuto dai due studenti del liceo Paladini di Lucca è un esempio concreto di integrità e responsabilità. La scuola non è solo il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma anche quello in cui si formano cittadini consapevoli, capaci di scelte etiche e solidali. Complimenti, dunque, a questi ragazzi, alle loro famiglie e alla comunità scolastica che ha contribuito a trasmettere loro valori così importanti", ha dichiarato Valditara.