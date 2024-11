video suggerito

Drammatico schianto tra due auto e furgone: 2 morti e 2 feriti gravi estratti dai mezzi accartocciati Il drammatico incidente stradale nel pomeriggio di venerdì sulla Strada Provinciale 76 che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari. Le due vittime sono morte nell'auto accartocciata. Feriti gravemente un 23enne e un 26enne condotti in ospedale in codice rosso.

A cura di Antonio Palma

Il luogo del drammatico incidente stradale

Due morti e due feriti gravi, è il bilancio di un drammatico incidente stradale tra due auto e un furgone avvenuto nelle scorse ore in provincia di Bari, sulla strada che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 novembre, quando i tre mezzi si sono scontrati in una carambola mortale a cui forse ha contribuito l'asfalto reso viscido dalla pioggia che in quel momento cadeva in zona.

L’incidente intorno alle 17.30 quando i mezzi che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrati lungo la Strada Provinciale 76. Drammatica la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori giunti sul posto come dimostrano le immagini che arrivano dal luogo del sinistro.

Nello schianto completamente distrutta una delle due vetture su cui viaggiava una coppia di anziani residenti a Bitetto che sono morti praticamente sul colpo. Le due vittime sono rimaste incastrate tra le lamiere accartocciate della loro auto, rimasta letteralmente schiacciata tra gli altri due mezzi. Per estrarli dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con pinze e cesoie.

Quando i pompieri sono riusciti a tirarli fuori per consegnarli alle cure dei sanitari del 118, per loro era ormai troppo tardi ed è stato possibile solo constatarne il decesso. Estratti vivi tra il groviglio di lamiere e soccorsi in gravi condizioni, invece, altre due persone. Si tratta di due ragazzi che viaggiavano sugli altri mezzi coinvolti nel sinistro. Un 23enne e un 26enne che sono stati trasportati in ambulanza dal personale del 118 al pronto soccorso all'ospedale Miulli di Acquaviva in codice rosso di massima gravità.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri a cui è toccato il compito dei rilievi per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Tra le prime ipotesi è che uno dei mezzi coinvolti abbia invaso la corsia opposta di marcia innescando lo schianto frontale. Per consentire i soccorsi, i rilievi e poi la rimozione dei mezzi, la strada è rimasta chiusa al traffico a lungo.