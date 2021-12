Drammatico incidente nel Foggiano, muore mamma 26enne: gravi la figlia di 4 mesi e il marito Un’intera famiglia coinvolta nel drammatico incidente avvenuto quest’oggi nel Foggiano lungo la strada Statale 272. Una mamma 26enne è morta e la figlia di soli 4 mesi è ricoverata in prognosi riservata insieme al papà all’ospedale di San Giovanni Rotondo.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Un'intera famiglia è stata coinvolta nel drammatico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada Statale 272, tra San Marco in Lamis e San Severo nel territorio di Apricena, in provincia di Foggia. Si tratta di una donna di 26 anni che viaggiava in auto col marito e la figlia di pochi mesi, la donna è morta praticamente sul colpo dopo essere stata sbalzata all'esterno dell'auto in seguito all'impatto. Gravi invece sia l'uomo che la piccola ricoverati in ospedale.

La neonata e il papà ricoverati a San Giovanni Rotondo

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altre vetture, ma stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri intervenuti sul posto, sembra che la l'auto sulla quale viaggiavano, un’Audi Q3, sia uscita di strada finendo in un canale. La donna, originaria di San Severo ma residente in provincia di Napoli, è stata sbalzata fuori del veicolo ed è morta sul colpo. Feriti gravemente invece la figlia della donna, di soli 4 mesi, soccorsa dal personale medico del 118 e portata in ospedale, a San Giovanni Rotondo, in elicottero, e il marito della vittima e padre della piccola.

I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente

Anche l'uomo è ricoverato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove si trovano ora ricoverati in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori insieme con i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Non è chiaro se la famiglia stesse andando proprio nella cittadina d'origine della vittima, né se l'incidente sia avvenuto a causa dell'alta velocità.