Dramma in casa, 31enne incinta al nono mese trovata morta dal marito al rientro: disposta l’autopsia Il dramma si è consumato a Rosarno, nella città metropolitana di Reggio Calabria. L’uomo ha portato la 31enne in ospedale ma i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna e del bimbo che aveva in grembo.

A cura di Antonio Palma

Terribile tragedia quella che si è consumata nelle scorse nel Reggino, un giovane donna di 31 anni incinta al nono mese di gravidanza è stata trovata morta in casa sua dal marito al rientro nell’abitazione di famiglia. Il dramma si è consumato ieri a Rosarno dove i medici non hanno potuto fare nulla per la donna. Al momento della tragedia la 31enne era da sola in casa e nessuno sa cosa sia accaduto precisamente.

A scoprire la 31enne esanime a terra nell'abitazione in provincia di Reggio Calabria è stato il marito che, rincasando, l’ha trovata priva di sensi e ha lanciato l’allarme. Visto che la donna non rispendeva agli stimoli, l’uomo l’ha caricata in auto e l’ha portata personalmente al pronto soccorso dell’ospedale "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena. Nel nosocomio della Piana di Gioia Tauro, però, la donna è arrivata già morta. I medici infatti non hanno potuto fare nulla per lei se non accertarne il decesso e lo stesso purtroppo anche per il bimbo che aveva in grembo e che sarebbe dovuto nascere a breve. La 31enne

Vista la dinamica della tragedia, i sanitari hanno segnalato il caso alle autorità di polizia che a loro volta hanno comunicato il tutto alla Procura della Repubblica di Palmi, competente per territorio. I pm hanno subito avviato un fascicolo di indagine per ricostruire i fatti, affidando gli accertamenti investigativi ai carabinieri.

Disposta l’acquisizione di tutte le cartelle cliniche della donna per capire se quella della 31enne fosse una gravidanza rischio o se la donna avesse particolari patologie pregresse. La Procura ha disposto inoltre il sequestro della salama per l’autopsia che verrà svoltanelle prossime ore per accertare l’esatta causa di morte. Secondo le prime notizie, ad un primo esame esterno del cadavere della giovane donna, una 31enne di nazionalità nigeriana come il marito, comunque non sarebbero emersi segni evidenti di violenza.