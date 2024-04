Studente di 25 anni trovato morto in casa a Bologna: disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Sarà sottoposto ad autopsia il corpo di G.A., lo studente di 25 anni, originario di Termoli, in provincia di Campobasso, trovato morto nella notte di domenica 28 aprile a Bologna, nella casa che condivideva con il fratello maggiore. Proprio quest'ultimo avrebbe ritrovato nell'abitazione il corpo senza vita del giovane.

Il fratello di G.A. ha chiamato i soccorsi ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il medico legale giunto sul luogo del ritrovamento insieme alle forze dell'ordine, dopo aver constatato il decesso del giovane, ha disposto il trasferimento della salma nell'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale per l'esame autoptico.

L'accertamento deciso dalla Procura di Bologna servirà a stabilire le cause dell'improvviso decesso del 25enne. Secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, come Il Resto del Carlino, pare che il giovane fosse andato a Bologna nei giorni scorsi per portare via un computer e alcuni indumenti. Subito dopo aver recuperato queste cose sarebbe dovuto rientrare a Termoli.

Il decesso avvenuto nella notte del fine settimana, come già detto, è arrivato in modo del tutto improvviso e al momento non si esclude un possibile malore, forse un aneurisma cerebrale. Ma saranno gli esami disposti sul corpo del giovane a chiarire con esattezza quanto accaduto nella notte di domenica.

La famiglia del 25enne, distrutta dal dolore per la perdita del giovane, che studiava Ingegneria presso l'Ateneo della città emiliana, è arrivata a Bologna nella giornata di ieri, lunedì 29 aprile. I parenti, gli amici e i conoscenti del ragazzo sono sotto choc perché non riescono a spiegarsi l'accaduto.

Subito dopo gli accertamenti autoptici, dovrebbe venire concesso il nulla osta e la salma potrà a quel punto rientrare a Termoli per il rito funebre. Tutto questo dovrebbe avvenire entro un paio di giorni.