Dramma durante giro turistico in mongolfiera, donna sbalzata dalla cesta muore sul colpo a Siena Il dramma nelle prime ore di oggi, lunedì 16 agosto, nelle campagne tra Montalcino e Buonconvento, in provincia di Siena. La vittima del terribile incidente è la pilota della mongolfiera, una donna di 40 anni che aveva appena fatto scendere i turisti che aveva accompagnato per un tour panoramico nei cieli della Toscana.

A cura di Antonio Palma

immagine di archivio

Dramma durante un giro turistico in mongolfiera in Toscana dove una donna è morta tragicamente dopo essere caduta dalla cesta del pallone da un’altezza di oltre dieci metri. Il dramma nelle prime ore di oggi, lunedì 16 agosto, nelle campagne tra Montalcino e Buonconvento, in provincia di Siena. La vittima del terribile incidente è la pilota della mongolfiera, una donna di 40 anni originaria di Prato ed esperta del mezzo di cui era alla guida. Tutto è avvenuto in pochi attimi e per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. Erano circa le 8.30 del mattino e, stando a una prima ricostruzione dei fatti, la pilota aveva già concluso il suo primo giro con i turisti quando qualcosa è andato storto.

La mongolfiera si trovava in località Bibbiano, la pilota era atterrata da poco e aveva già fatto scendere i turisti che aveva accompagnato per un tour panoramico nei cieli quando, per cause tutte da accertare, l’aerostato si è improvvisamente impennato in alto sbalzandola a terra. Le quarantenne era l’unica a bordo in quel momento ed è caduta da una altezza di oltre dieci metri. Lo schianto è stato così violento che non le ha lasciato scampo. All’arrivo dei soccorsi medici e dei vigili del fuoco per lei purtroppo non c’era più nulla da fare. La donna è morta praticamene sul colpo e i sanitari, accorsi anche con l’elicottero, hanno solo potuto accertarne il decesso. Illesi invece i turisti che erano già a terra al momento dei fatti e hanno assistito impotenti alla tragedia.

La dinamica dell’accaduto al momento non è ancora chiara così come i motivi dell’incidente. Sul caso stanno indagando sia i carabinieri, che sono intervenuti sul luogo della tragedia e posto sotto sequestro la mongolfiera su richiesta della magistratura, sia l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo che ha “aperto un'inchiesta di sicurezza ed inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere un sopralluogo operativo”. Dalle prime ricostruzioni, pare che la causa sia stato uno sbalzo di pressione della mongolfiera la cui natura però è tutta da accertare