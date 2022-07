Dramma ad Alessandria, bimbo di 9 anni muore investito da un’auto mentre è in bici L’incidente mortale nella serata di mercoledì tra le strade di Sezzadio, piccolo comune a sud di Alessandria dove il bimbo viveva con la famiglia.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Tragedia in strada nell’Alessandrino dove un bambino di 9 anni è morto tragicamente dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta nei pressi di casa.

L’incidente mortale nella serata di mercoledì tra le strade di Sezzadio, piccolo comune a sud di Alessandria dove il bimbo viveva con la famiglia.

Il dramma intorno alle 21 nel centro del paese dove il piccolo stava pedalando in sella alla sua bici.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il piccolo si stesse immettendo da una strada laterale quando è stato travolto in pieno da una vettura.

Un impatto che purtroppo si è rivelato fatale. Dopo aver impattato sul parabrezza, infatti, il piccolo è finito sull’asfalto e ha battuto la testa rimanendo esanime.

Immediato l’intervento da parte dei presenti che hanno allertato subito i soccorsi medici del 118 intervenuti sul posto poco dopo. Il piccolo è stato quindi trasportato d’urgenza e in condizioni di massima gravità all’Ospedale Infantile di Alessandria.

Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, purtroppo piccolo non ce l’ha fatta. Troppo gravi si sono rivelate le ferite riportate nell’impatto con la vettura e il bimbo, arrivato già in condizioni disperate, non si è mai più risvegliato. Il suo cuore ha cessato di battere nella notte.

Sull’esatta dinamica a dell’accaduto indagano ora i carabinieri che sono intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi del caso.

Da una primissima ricostruzione, pare che l’auto non procedesse a velocità sostenuta e che non abbia potuto fare nulla per evitare l’impatto essendosi trovata il bimbo improvvisamente davanti. L’automobilista al volante è stato sottoposto anche ad alcol test come da proceduta ma è risultato negativo.