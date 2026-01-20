Dramma a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel
Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi in una casa di Vibo Valentia, dove una bimba di due anni è morta soffocata poco dopo aver ingerito un boccone di cibo – con ogni probabilità un wurstel – che le avrebbe ostruito le vie respiratorie, impedendole di respirare.
Resisi conto della gravità della situazione, i genitori hanno tentato di soccorrerla e l’hanno portata immediatamente al pronto soccorso cittadino. All’arrivo in ospedale, però, le condizioni della bambina erano già disperate: i sanitari l’hanno accolta in arresto cardiaco e hanno avviato le manovre di rianimazione.
Per oltre un’ora medici e infermieri hanno provato a rianimare la bambina, senza tuttavia riuscirci. Ogni tentativo si è rivelato vano e al termine dei soccorsi non è rimasto che constatarne il decesso.
Sull’accaduto nelle prossime ore potrebbe essere aperta un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.