Dramma a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel

I genitori hanno tentato di soccorrere la bimba e l’hanno portata immediatamente al pronto soccorso cittadino. All’arrivo in ospedale, però, le condizioni della piccola erano già disperate. Inutili i tentativi di salvarla.

Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi in una casa di Vibo Valentia, dove una bimba di due anni è morta soffocata poco dopo aver ingerito un boccone di cibo – con ogni probabilità un wurstel – che le avrebbe ostruito le vie respiratorie, impedendole di respirare.

Resisi conto della gravità della situazione, i genitori hanno tentato di soccorrerla e l’hanno portata immediatamente al pronto soccorso cittadino. All’arrivo in ospedale, però, le condizioni della bambina erano già disperate: i sanitari l’hanno accolta in arresto cardiaco e hanno avviato le manovre di rianimazione.

Per oltre un’ora medici e infermieri hanno provato a rianimare la bambina, senza tuttavia riuscirci. Ogni tentativo si è rivelato vano e al termine dei soccorsi non è rimasto che constatarne il decesso.

Sull’accaduto nelle prossime ore potrebbe essere aperta un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.