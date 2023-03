Dramma a Pinerolo, 23enne uccide la mamma a martellate: fermato dalla polizia Un giovane di 23 anni di origine pachistana ha ucciso a martellate la mamma di 45 al culmine di una lite: colpita alla testa, la donna è morta poco dopo l’arrivo in ospedale.

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Pinerolo, a pochi passi da Torino, dove un 23enne di origine pachistana, Ahmad Imran, ha ucciso la mamma a martellate. La donna, Rubina Kousar, di 45 anni, dopo essere stata aggredita questa mattina al culmine di una lite nella casa di famiglia in via Sommelier, è stata trasferita d'urgenza in ospedale.

Ma a nulla sono valsi i tentativi di salvarla dei sanitari: la vittima, colpita al capo e le cui condizioni sono apparse subito critiche, è deceduta poco dopo. Il giovane, invece, dopo aver aggredito la donna, è scappato ma è stato fermato in strada dalla polizia municipale.

Indagini in corso, coordinate dal pm Giorgio Nicola della Procura di Torino: sul posto i carabinieri della Compagnia di Pinerolo e l’ambulanza della Croce verde, ma non si conosce ancora né il movente né la dinamica di quanto successo.

Secondo le prime informazioni disponibili, a fare l'allarme sarebbe stato il marito della vittima. L'uomo si sarebbe recato al comando della polizia municipale di Pinerolo dichiarando al piantone: "Sangue, mio figlio è a terra". Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna tra il soggiorno e la cucina. Il 23enne, invece, è stato trasferito in caserma dai carabinieri per l'interrogatorio.

Non è la prima volta che il ragazzo è protagonista di episodi di violenza. Come riferisce La Stampa, alcuni giorni fa aveva colpito il padre al volto, rompendogli un dente. Era intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza che stava passando sotto casa.