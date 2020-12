In seguito alla segnalazione che riguarda la situazione dei vagoni nei treni diretti a Salerno nella giornata odierna della compagnia Italo, l'azienda ha fatto sapere che il collocamento dei viaggiatori è del tutto rispondente alle norme di legge. In un comunicato stampa inviato alla redazione di Fanpage.it, Italo asserisce che tutte le regole anti contagio previste dal DPCM governativo sono state rispettate. "Nel periodo natalizio – scrivono – sono molte di più le famiglie che viaggiano e la normativa permette che i congiunti siano seduti vicini. Italo ha sempre rispettato in maniera scrupolosa la normativa vigente anche in tema di coefficiente riempimento dei treni che, dallo scorso 26 aprile, prevede l'obbligo di distanziamento interpersonale di 1 metro. Le immagini diffuse dimostrano che viaggiano più famiglie per gli spostamenti prefestivi, ma il treno resta pieno al 50% come da normativa nazionale"

La normativa dunque resta rispettata: la compagnia assicura che viene riempito da Italo il 50% come da norma nazionale valida per tutte le compagnie di viaggio per evitare gli assembramenti dovuti ai ritorni al domicilio o alla residenza previsti per le vacanze natalizie.