Dorita non ce l’ha fatta, pochi giorni fa aveva sposato in ospedale la compagna: “La più bella del mondo” Dorita Delle Donne, 34 anni e un male incurabile, è morta il giorno di Capodanno a Londra, dove viveva con la compagna. Qualche giorno prima di Natale le due ragazze, che sui social raccontavano la malattia, si erano sposate. Ora l’ultimo desiderio: riportarla in Italia per i funerali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra un momento del matrimonio in ospedale

“Siamo riuscite a passare l’ultimo Natale a casa insieme e solo tu sai quanto dolore hai provato per resistere fino al primo dell’anno per regalarmi un giorno in più di felicità, perché tu sei la mia felicità”. Con queste parole Ester Sanna, una giovane italiana che vive a Londra, annuncia sui social la morte di Dorita Delle Donne, diventata sua moglie solo qualche giorno fa.

La storia di Ester e Dorita era diventata nota qualche anno fa ai media italiani (e anche inglesi): a Dorita era stato diagnosticato a novembre del 2021, subito dopo una vacanza in Sardegna, un aggressivo tumore al seno. Fin da subito i medici non le avevano dato grandi margini di speranza, ma Dorita ed Ester non si sono mai arrese e hanno tentato anche delle cure sperimentali che, a un certo punto, sembravano dare anche buoni effetti. Ma purtroppo nelle ultime settimane le condizioni della giovane originaria di Castellammare di Stabia erano peggiorate e il giorno di Capodanno Dorita si è spenta.

“Non hai fatto in tempo a condividere questa foto che custodivi per Capodanno”, scrive la moglie su Facebook condividendo lei l’ultima foto della trentaquattrenne. “Stare in piedi per scattare questa foto a cui tenevi tanto non è stato per te facile, ma come sempre hai trovato le forze e il tuo splendido sorriso. La più bella del mondo, dentro e fuori sei tu Vita Mia. Mancherai per sempre, ma mi auguro tu abbia un’altra vita felice altrove e ti auguro di continuare a sorridere per sempre come solo tu sai fare”.

Le due ragazze si erano sposate qualche giorno prima di Natale presso l’Hillingdon Hospital, dove Dorita era ricoverata. “Eccoci qui a ufficializzare il nostro amore, ovviamente ci aspettavamo una diversa location dell’ospedale, in queste condizioni, e anche senza anelli”, aveva scritto la giovane su Facebook postando le foto e i video delle nozze.

Scriveva di sperare ancora di migliorare e “festeggiare questo matrimonio alla nostra maniera napoletana”. “Sono sempre dell’idea che pensare positivo porta positività”, confidava.

Ma purtroppo alla moglie ora non resta che tentare di esaudire l’ultimo desiderio di Dorita: portare il corpo dal Regno Unito in Italia per celebrare i funerali nella stessa chiesa dove sono avvenuti per il padre a Gragnano e di esser sepolta nel cimitero dove giace la cugina morta in tenera età, a Castellammare di Stabia.