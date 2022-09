“Auguri Dorita: le statistiche sono solo numeri, noi festeggeremo tanti altri compleanni insieme”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La posta dei lettori ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Ester Sanna Ferraiolo, la compagna di Dorita Delle Donne, una ragazza di 33 anni che sta combattendo contro un grave tumore. Il 5 settembre Dory compie gli anni e la sua fidanzata ha voluto scriverle una lettera: “Il mio augurio per il tuo compleanno è che tu possa realizzare ogni desiderio della tua bucket list e tanti altri ancora e ti auguro e mi auguro che riusciremo a vincere questa difficile battaglia e festeggiare tanti altri compleanni insieme, perché le statistiche sono solo dei numeri”.

Il 5 Settembre è sempre stato un giorno molto importante per me, ogni anno da 5 anni penso a come renderti felice nel tuo giorno speciale. Quest’anno però è per me ancora più importante. Dal giorno della diagnosi che mai ci saremmo aspettate, tumore al seno triplo negativo con metastasi al fegato, pancreas, linfonodi e ossa, ad oggi definito non curabile e trattabile solo accedendo ad una serie di sperimentazioni, la nostra vita è cambiata drasticamente.

Ogni giorno ad ogni ostacolo e problema che la vita ci pone ci ingegniamo insieme per trovare una soluzione senza mai arrenderci. Abbiamo momenti di sconforto in cui pensiamo di non potercela fare da sole ad affrontare tutto questo, ma basta uno sguardo per ritrovare in noi una forza inspiegabile per continuare.

Tu non hai mai perso il tuo meraviglioso sorriso e continui ad illuminare le mie giornate di gioia e positività, anche durante le sedute di chemioterapia. Sei unica, riesci a far sorridere anche gli altri pazienti in ospedale e anche tramite i social riesci a dar forza e coraggio a chi sta vivendo realtà simili alla tua.

Il mio augurio per il tuo compleanno è che tu possa realizzare ogni desiderio della tua “bucket list” e tanti altri ancora e ti auguro e mi auguro che riusciremo a vincere questa difficile battaglia e festeggiare tanti altri compleanni insieme, perché le statistiche sono solo dei numeri. Non avrei mai creduto, da ingegnere, di dire una frase simile, ma hai già dimostrato che le statistiche nel tuo caso non sono poi così attendibili.

Il supporto che stiamo ricevendo in questi mesi sta alimentando le nostre speranze e grazie ai nostri concittadini che ci stanno sostenendo abbiamo potuto smarcare alcuni punti della tua bucket list. So quanto è stato difficile convincerti a stilare la tua lista di sogni e desideri, ma un giorno hai trovato una nuova chiave di lettura, e la bucket list non significava più per te: “hai pochi mesi di vita, cosa vorresti fare?”.

Sei riuscita a vederla non come un arrendersi alla malattia e realizzare tutti i desideri prima che fosse troppo tardi, ma il primo punto della tua bucket list è proprio guarire dal cancro.

Continua ad essere così come sei, e a non perdere mai il tuo splendido sorriso. Sono orgogliosa di vedere come tu sia d’ispirazione e aiuto a molte persone e di vedere con che forza affronti ogni singolo giorno della vita.

Sei d’esempio per chiunque. Sei il mio orgoglio. Sei la mia gioia. Sei la mia vita. Buon compleanno amore mio.

