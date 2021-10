Dora Lagreca nell’audio all’amica: “Antonio è ossessionato, la madre mi ha chiesto scusa” In un’audio inviato da Dora Lagreca a un’amica, la ragazza riferisce di diversi litigi avvenuti con il fidanzato Antonio Capasso dopo aver rifiutato rapporti sessuali. “Lui è ossessionato, crede che io non provi più niente se per qualche settimana gli dico di no. Sua madre mi ha chiesto scusa perché non lo riconosce più”

A cura di Gabriella Mazzeo

"Con me vuoi fare la santa ma in passato ti sei concessa a chiunque". Questa sarebbe una delle frasi che Antonio Capasso rivolgeva alla fidanzata Dora Lagreca, deceduta dopo esser precipitata dal balcone dell'appartamento del fidanzato a Potenza. I nuovi dettagli emergono da un audio che Dora avrebbe inviato alle amiche diversi mesi prima di morire. Nello specifico, raccontava di una festa alla quale i due erano andati insieme. "Aveva bevuto, gli ho detto che non si poteva fare e lui si è arrabbiato. Mi ha detto che non volevo più stare con lui".

Nell'audio inviato all'amica, Dora esprimeva tutta la sua delusione nei confronti del compagno ora accusato di istigazione al suicidio. "Antonio è ossessionato. Se non abbiamo rapporti per qualche settimana, lui si convince che io non provo più nulla per lui. Questo pensa". Un audio, questo, che gli inquirenti stanno valutando molto attentamente. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere qui l'indizio che le forze dell'ordine stanno cercando. Dora, infatti, era nuda al momento della morte. La 30enne, dunque, potrebbe aver rifiutato un rapporto sessuale prima di precipitare dal quarto piano.

La madre di Capasso a Dora: "Scusa, non riconosco mio figlio"

Secondo quanto detto da Dora nell'audio inviato all'amica, la mamma di Antonio Capasso le avrebbe chiesto scusa più volte in quell'occasione confessando di non essere più in grado di riconoscere suo figlio. "Mi ha detto "chiedi scusa a tua mamma da parte mia". Ovviamente, perché non può dire cosa ha fatto qui. A casa racconta la sua versione dei fatti. Sua madre mi ha detto di chiedere scusa ai miei e che lei non è più in grado di riconoscere suo figlio".

L'avvocato di Capasso: "Ricostruzioni fantasiose della stampa"

"Assistiamo da giorni a continue ricostruzioni fantasiose e non corrispondenti al vero in relazione alle quali ci riserviamo di adire le vie legali per la tutela di Antonio Capasso e della famiglia" ha fatto sapere tramite una nota stampa l'avvocato Domenico Stigliani, legale del 30enne indagato per istigazione al suicidio nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della fidanzata Dora Lagreca. Capasso aveva detto alle forze dell'ordine di aver cercato di fermarla prima che potesse buttarsi dal balcone, ma senza successo. "Considerata la delicata vicenda – scrive il legale nella nota -, lo stato delle indagini, il lavoro degli inquirenti e il rispetto di tutte le parti coinvolte, abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni o interviste attinenti le indagini in corso. Del resto quanto accaduto in quella sera tra l'8 e il 9 novembre è stato riferito dal mio assistito agli organi competenti".