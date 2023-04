Macabra scoperta in una borsa da viaggio: cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione I fatti in Malesia. La drammatica scoperta è stata fatta da un passante vicino a un edificio appartenente alla compagnia elettrica statale a Kulai, un distretto nello stato meridionale di Johor.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Macabra scoperta in Malesia. Il corpo di una donna in decomposizione è stato rinvenuto all'interno di una borsa da viaggio in una stazione degli autobus abbandonata a Kulai, un distretto nello stato meridionale di Johor. È stato un passante a fare il ritrovamento vicino ad un edificio appartenente alla compagnia elettrica statale Tenaga Nasional Berhad all'inizio di questa settimana, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale Bernama.

Secondo il capo della polizia del distretto locale, Tok Beng Yeow, il cadavere sarebbe in uno stato di decomposizione molto avanzato – stimato oltre il 50% – particolare che ha ostacolato gli sforzi iniziali di identificazione, secondo Bernama. Nonostante ciò, un rapporto preliminare post mortem del Sultanah Aminah Hospital suggerisce che il corpo apparterebbe ad una donna di età superiore ai 25 anni, che aveva subito un trauma cranico e potrebbe essere morta circa due settimane fa.

Secondo il sito web di notizie Straits Times, gli investigatori ritengono che la donna fosse una straniera.

Il capo della polizia di Johor, Kamarul Zaman Mamat, citato dal sito web di notizie, sostiene che "la mancanza di una cicatrice da vaccinazione sul braccio" lascia intendere che la vittima non sia di nazionalità malese. "Abbiamo appena ricevuto il rapporto in cui si afferma che non c'era alcuna cicatrice BCG sul braccio sinistro della vittima", ha detto. In Malesia infatti chiunque in tenera età riceve una vaccinazione BCG (Bacillus Calmette-Guerin) per prevenire la tubercolosi.

La polizia afferma che le indagini sono in corso e ha fatto appello ai residenti locali affinché forniscano qualche informazione utile.