Donna trovata morta in casa dopo lo scoppio di un incendio: a dare l’allarme un giovane che ha visto le fiamme

Una donna è stata trovata morta nella sua casa in via Grazzano a Udine: qui pochi minuti prima è scoppiato un incendio nella mattina di oggi 23 dicembre.

Immagine di repertorio.

Tragedia in un appartamento a Udine. Una donna è stata trovata morta nella sua casa in via Grazzano: qui pochi minuti prima è scoppiato un incendio nella mattina di oggi 23 dicembre. Stando alle prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate proprio dal locale occupato dalla vittima, situato al secondo piano. A dare l'allarme è stato un giovane che abita al primo piano dell'edificio: non appena ha visto le fiamme, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Subito è stato dato l'allarme ma quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto per la donna, di circa 60 anni di nazionalità russa, non c'è stato più nulla da fare. In poco tempo è stato però evitato che le fiamme abbiano invaso altri appartamenti. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio l'accaduto: bisogna capire soprattutto se il decesso sia avvenuto prima che divampasse l'incendio o a seguito dell'inalazione di fumo.

La vittima era nota nell'edificio: era una interprete definita "coltissima". In tanti ora la piangono.