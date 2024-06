Donna trovata morta in casa a Firenze, fermato il nipote 17enne: avrebbe confessato di aver ucciso la nonna

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra: Maria Teresa Chavez Flores, 65 anni

È arrivata nella notte la svolta sul caso dell'omicidio di Maria Teresa Flores Chavez, la 65enne di origini peruviane trovata morta nella sua abitazione a Firenze. Secondo quanto riportano fonti locali, il nipote 17enne avrebbe confessato il delitto, dopo un lungo interrogatorio.

Per questo la pubblico ministero della Procura dei minori Giuseppina Mione ha disposto il fermo del minore, come si legge su La Nazione. Era stato proprio il ragazzo ieri, lunedì 24 giugno, a lanciare l'allarme intorno alle 5 del mattino.

Il 17enne aveva raccontato agli inquirenti di essere rincasato e di aver trovato un ladro nell'abitazione. Aveva aggiunto di aver avuto con l'uomo una colluttazione. Lo sconosciuto sarebbe riuscito a fuggire, lasciandolo a terra con il volto tumefatto e diverse contusioni. Per questo era stato subito accompagnato in ospedale per accertamenti.

Con il passare delle ore, però, sono emerse diverse incongruenze nel suo racconto, come l’assenza di segni di effrazione alla porta d’ingresso. Ieri pomeriggio il ragazzo è stato convocato in Questura dove era stato ascoltato per ore in forma protetta, alla presenza della pm e di uno psicologo. Alla fine avrebbe ammesso di aver ucciso la nonna.

La donna presentava segni sul collo, si suppone che sia stata strangolata. Non sono ancora chiare la dinamica e il movente dell'omicidio. Maria Teresa Flores Chavez lavorava come infermiera in due diverse strutture sanitarie vicino Careggi e da tempo viveva con il nipote nella casa popolare con affitto a prezzo calmierato.

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, aveva un compagno, un musicista che in questo periodo era in viaggio per concerti. Al centro diurno Stella del Colle, dove lavorava al fianco dei malati di Alzheimer, nella giornata di ieri tantissime persone, familiari degli ospiti e conoscenti, hanno chiamato per fare le condoglianze perché la donna era molto benvoluta.