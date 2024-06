video suggerito

Donna partorisce da sola in strada sul marciapiede, shock a Bologna: "Negava la gravidanza" La donna, senza fissa dimora, è stata poi accompagnata in ospedale dove lei e la neonata sono state ricoverate anche se fortunatamente sono in buone condizioni. Secondo il Comune, aveva rifiutato ogni intervento affermando di non avere una gravidanza.

A cura di Antonio Palma

Una donna in preda alle doglie che si sdraia in strada e poco dopo partorisce la sua bambina sul marciapiede completamente da sola. È la surreale e sconcertante scena che si sono trovati davanti alcuni passanti ieri mattina a Bologna, in via Barozzi. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei presenti al 118 e il successivo intervento dei sanitari, ma al loro arrivo la donna aveva già partorito.

Come ricostruito dalle pagine de Il Resto del Carlino, mamma e bimba sono state quindi soccorse e trasportate all'ospedale Maggiore di Bologna dove infine sono state ricoverate nel reparto Maternità. Alla neonata è stato staccato il cordone ombelicale e dopo i controlli del caso, entrambe fortunatamente stanno bene anche se ovviamente restano ricoverate. Sul luogo dei fatti è intervenuta anche la polizia locale.

La donna, di origine marocchina e di circa 30 anni, è una senza fissa dimora e già conosciuta dagli operatori di strada per i suoi problemi di tossicodipendenza e per il fatto che era incinta. Secondo il Comune di Bologna, era in carico al Servizio sociale tutela Minori anche per una precedente gravidanza ma era difficile da aiutare perché avrebbe rifiutato i precedenti interventi e negato la gravidanza fino all'ultimo.

"Nei giorni scorsi si è tentato di mettere in rete una serie di soggetti utili per un intervento a sostegno della donna che però fino alla sera dell'11 giugno ha rifiutato un nostro intervento affermando di non avere una gravidanza in corso e rifiutando di essere accompagnata in ospedale" spiegano dal Comune del capoluogo emiliano, assicurando che ora gli operatori del servizio sociale tutela Minori che hanno raggiunto mamma e neonata in ospedale per occuparsi di loro.

"In ospedale sono state messe in campo tutte le azioni a tutela della bambina e anche la signora è attenzionata per una presa in carico sanitaria e sociale" aggiungono dal Comune di Bologna.