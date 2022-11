Donna di 39 anni trovata morta in casa, accanto a lei vi era la figlia di 8 mesi: si indaga Una donna di 39 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Montepulciano. Accanto a lei vi era la figlioletta di 8 mesi che fortunatamente è in buone condizioni di salute.

Una donna di 39 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Montepulciano (Siena) nella giornata di ieri, martedì 29 novembre. Secondo quanto rivelato da fonti investigative a Fanpage.it, per il momento si esclude una morte violenta: nell'abitazione non vi erano segni di effrazione e sul cadavere non sono state rilevate tracce di violenza. La salma è stata comunque sottoposta ad esame autoptico: i risultati saranno disponibili tra 60 giorni.

Nel frattempo le autorità si stanno occupando della figlioletta della vittima. La bimba di 8 mesi, che sarebbe stata trovata accanto al corpo della madre, è fortunatamente in buone condizioni di salute. Dopo essere stata affidata alle cure mediche per tutti gli accertamenti del caso, è stata restituita all'affetto dei familiari. Stando a quanto reso noto finora sulla vicenda, sarebbero stati proprio i parenti della donna a trovare il suo cadavere nell'abitazione.

La giovane madre, infatti, si era trasferita da pochi mesi dal Sud dell'Italia a Montepulciano, forse per motivi di lavoro. I familiari sono stati allertati dal silenzio prolungato della 39enne e dopo non esser riusciti a mettersi in contatto con lei telefonicamente, hanno raggiunto la sua abitazione nel Senese.

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto nell'appartamento della donna. Per il momento, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un malore improvviso avvenuto poche ore prima del ritrovamento del cadavere. Delle certezze da questo punto di vista potranno essere fornite solo dagli esami autoptici, i cui esiti non sono ancora stati consegnati alle forze dell'ordine. Le verifiche sono state effettuate già nella giornata di ieri dal medico legale incaricato dalle autorità.

Nel frattempo, gli agenti hanno svolto tutti i rilievi di rito all'interno dell'abitazione luogo della tragedia. La bimba, dopo un rapido controllo in ospedale, è stata affidata ai parenti.