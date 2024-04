video suggerito

Donna di 37 anni muore annegata a Rimini: un giovane si è tuffato in mare ma non è riuscito a salvarla Tragedia a Rimini, dove una donna di 37 anni è annegata davanti alla spiaggia di Miramare. La donna si è immersa in acqua e, per cause da chiarire, non è più riemersa. Un giovane sconosciuto ha cercato invano di salvarla, rischiando a sua volta la vita. Sul corpo della 37enne è stata disposta l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Tragedia a Rimini, dove una donna di 37 anni di Taranto, ma residente nel Milanese, è annegata in mare davanti alla spiaggia di Miramare.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 11 aprile, poco dopo le 10 e, come hanno ricostruito finora la Capitaneria di Porto e la polizia, la vittima si trovava in spiaggia insieme al fidanzato davanti al Bagno 126.

I due, da quanto si apprende, si sarebbero immersi in acqua e, per cause ancora da chiarire, la donna è scomparsa tra le onde, non è più riemersa. A lanciare l’allarme è stato l’uomo che ha catturato l’attenzione di un ragazzo di origine nordafricana. Senza alcuna esitazione e rischiando la vita a sua volta, il giovane è entrato in mare nel tentativo di salvare la 37enne.

Dopo averla recuperata, è riuscito a raggiungere a fatica la spiaggia e a riportare a riva la donna. Intanto, sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto e il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno cercato di rianimarla, anche attraverso l’utilizzo di un defibrillatore. Ma tutti i tentativi si sono rivelati purtroppo vani.

Il giovane tunisino che ha cercato di soccorrerla, invece, in ipotermia a causa della bassa temperatura dell'acqua, è stato portato d'urgenza in pronto soccorso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul corpo della donna il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia.

Secondo dati diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità lo scorso 25 luglio 2023, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento, ogni anno 236mila persone muoiono in questo modo nel mondo. Per quanto riguarda il nostro Paese, invece, secondo numeri diffusi l'estate scorsa dalla Società italiana di medicina ambientale, in Italia si contano all'anno circa 400 morti. Nell'ultimo decennio sarebbero circa 2,5 milioni.