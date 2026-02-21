Donna decapitata a Scandicci, poco prima del delitto era stata fermata e controllata insieme all’assassino

Poco tempo prima del ritrovamento del cadavere, la 44enne trovata decapitata a Scandicci era stata fermata e controllata in compagnia del suo assassino. Si continua a indagare sul movente dell’omicidio e sui rapporti che intercorrevano tra il killer e la vittima.

Alla base dell'omicidio della 44enne di origini tedesche senza fissa dimora vi sarebbe stata una lite per futili motivi, forse per droga. La donna trovata senza vita e decapitata a Scandicci avrebbe discusso prima di morire con l'uomo che è attualmente piantonato in ospedale per l'omicidio, Issam Chlih, anch'egli senza fissa dimora. La vittima e l'aggressore, infatti, avrebbero avuto in entrambi i casi problemi legati all'uso di stupefacenti.

La vita senza una fissa dimora e le questioni di mera sopravvivenza avrebbero fatto il resto. Chi indaga ritiene che alla base dell'omicidio vi fossero principalmente liti legate agli stupefacenti. Sono diverse le questioni sulle quali dovranno concentrarsi le autorità durante le indagini: se Chlih si è chiuso nel silenzio, nonostante l'incontro con gli avvocati nel reparto dell'ospedale; gli investigatori continuano a lavorare per capire quando effettivamente sia morta la 44enne.

Perché vi sono dubbi anche sull'effettiva data della morte della senzatetto. A chiarire quest'aspetto sarà l'autopsia, chiesta per i prossimi giorni sul corpo della vittima. C'è da chiarire anche quale fosse il rapporto tra la 44enne e il suo assassino. I due, stando a quanto risulta dalle indagini, sarebbero stat fermati insieme poco prima dell'omicidio e controllati nello stesso frangente.

L'uomo era noto alle forze dell'ordine per precedenti per droga, mentre di lei le autorità non sapevano nulla. Si dovrà infatti ricostruire anche da quanto tempo la donna si trovasse sul territorio di Firenze. Per la morte della 44enne è stato avvisato il consolato della Germania a Firenze.

La sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, ha invece fatto sapere di voler trasformare l'area dell'ex Cnr dove è stato trovato il corpo della 44enne in un parco. L'area, nota per il degrado, è stata acquisita a fine gennaio 2025 dal Comune, che fino a pochi mesi fa ne deteneva solo il comodato d'uso.