Firenze, cadavere di una donna decapitata trovato nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: scientifica sul posto

Immagine di repertorio.

Terribile rinvenimento nelle scorse ore a Scandicci, nella città metropolitana di Firenze, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza del corpo senza vita di una donna all'interno dell'area dell'ex CNR. Al momento non sono state diffuse le generalità della vittima ma le prime indiscrezioni parlano di un corpo decapitato e si sospetta un caso di omicidio. Sul posto sono intervenuti carabinieri, magistratura e scientifica.

L'allerta è scattata tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio, quando sul posto, a seguito della segnalazione di un corpo, sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari. Per la donna però purtroppo non c'era più nulla da fare ed è stato possibile solo accertarne il decesso.

La zona è stata così isolata e recintata e sul posto è stato chiesto l'intervento del medico legale e dei reparti della scientifica dei Carabinieri, che si sono occupati rispettivamente dei rilievi del caso sul cadavere e sulla zona circostante che aiuteranno a stabilire la dinamica dei fatti. Sul luogo dell'accaduto è intervenuto anche il magistrato di turno, dopo essere stato informato dei fatti.

Secondo le prime notizie, il cadavere giaceva all'interno di un edificio abbandonato nell'aria dell'ex sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Scandicci. Si tratta di un'ampia zona in parte riqualificata in parco pubblico e circondata da altri edifici ma i parte in stato di abbandono, dove anche in passato si sono verificati episodi di criminalità.