Donna accoltella e ferisce il marito nella piazzola di sosta in autostrada: fermi dopo una lite L'aggressione sull'autostrada A31 Valdastico Sud nel Vicentino. La coppia avrebbe accostato l'autovettura per chiarire la questione al centro del litigio scoppiato durante il viaggio ma le cose sono degenerate. L'uomo colpito all'addome con un fendente.

A cura di Antonio Palma

Terribile e violenta aggressione tra coniugi oggi sull'autostrada A31 Valdastico Sud nel Vicentino. Una donna ha accoltellato e ferito il compagno dopo una furibonda lite scoppiata in auto mentre percorrevano l'arteria stradale veneta a scorrimento veloce. L'aggressione nella notte tra sabato e domenica, nelle prime ore del 26 gennaio, in una piazzola di sosta.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, la coppia aveva accostato l'autovettura e si era fermata nella piazzola di sosta nel tratto tra Ponte di Mossano e Albettone, in provincia di Vicenza, per chiarire la questione al centro del litigio scoppiato durante il viaggio. Qui però le cose, invece di migliorare, sono degenerate e lei ha accoltellato l'uomo ferendolo gravemente.

L'allarme è scattato intorno alle 4 del mattino di domenica quando la stessa donna poi ha chiamato i soccorsi con una telefonata di emergenza. Sul posto in poco tempo sono accorsi i sanitari del Suem 118 con un'ambulanza e i carabinieri del Nucleo Setaf della Caserma Carlo Ederle Vicenza, base militare dell'Esercito degli Stati Uniti in Italia. I due protagonisti della storia, infatti, sono entrambi cittadini statunitensi e per questo sul posto sono accorse anche le autorità Usa a cui la donna si era rivolta per segnalare l'accaduto.

L'uomo, colpito all'addome con un fendente, è stato soccorso dal personale medico e trasportato d'urgenza in ospedale Vicenza dove è stato ricoverato in condizioni gravi. Fortunatamente, dopo le prime cure e gli accertamenti clinici del caso, i medici hanno escluso il pericolo di vita. La moglie, invece, è stata presa in carico dai carabinieri della Setaf e trattenuta in caserma in attesa di ricostruire quanto accaduto sulla piazzola di sosta sull'autostrada A31.