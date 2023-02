Distrutta targa ad Oriana Fallaci nel parco a lei intitolato, vandali in azione a Pistoia La targa era affissa ai cancelli del giardino pubblico intitolato propria alla Fallaci alcuni anni fa ma qualcuno ha pensato bene di tirarla via, gettarla a terra e farla a pezzi.

A cura di Antonio Palma

Brutto gesto quello scoperto a Pistoia dove alcuni cittadini che si erano recati al parco pubblico nella zona di Roccon Rosso hanno dovuto far i conti con l'ennesimo atto vandalico ad opera di sconosciuti che hanno divelto e distrutto una targa dedicata alla scrittrice Oriana Fallaci.

La targa era affissa ai cancelli del giardino intitolato propria alla Fallaci alcuni anni fa ma qualcuno ha pensato bene di tirarla via, gettarla a terra e farla a pezzi. A denunciare pubblicamente il fatto, avvenuto nei giorni scorsi, è stata Cinzia Cerdini, consigliera comunale della Lega ed esponente della maggioranza che governa il capoluogo pistoiese che ha voluto quella targa.

"Siamo ciò che facciamo" ha scritto la consigliera pubblicano la foto della targa distrutta e promettendo a nome dell'amministrazione comunale di rimetterne subito un'altra in sostituzione di quella vandalizzata. "Non è la prima volta che viene distrutto il cartello del giardino intitolato a Oriana Fallaci. Ne rimetteremo uno nuovo" ha scritto Cerdini, prendendo a male parole anche il responsabile o i responsabili .

Anche l’amministrazione ha stigmatizzato l’accaduto, augurandosi che chi ha distrutto la targa possa presto essere individuato grazie alle riprese delle telecamere del circuito di videosorveglianza. “Questo atto di vandalismo rappresenta un’offesa non solo alla memoria di Oriana Fallaci, ma anche alla libertà di espressione e al diritto di ricordare i nostri intellettuali. Auspico che le autorità competenti riescano a trovare i delinquenti e che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle targhe commemorative a memoria dei personaggi illustri del passato” ha dichiarato invece l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi

Il giardino Oriana Fallaci era stato intitolato nel 2020 alla presenza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. La cerimonia fu celebrata proprio nel giorno della nascita della giornalista e scrittrice e per l’occasione presero la parola il presidente dell’associazione nazionale "Una via per Oriana" Armando Manocchia, l’allora consigliere comunale della Lega Francesco Mazzeo, che aveva presentato in consiglio comunale la richiesta di intitolazione, e il primo cittadino