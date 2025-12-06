Disabile allontanato dal ristorante di un hotel: lo staff condannato a frequentare un corso sull’accoglienza

Tommaso Pimpinelli, 24enne affetto dalla malattia di Norrie, si trovava in un hotel con la famiglia a Trento quando è stato escluso dalla sala ristorante della stessa struttura alberghiera perché “infastidiva gli altri clienti”. Ora lo staff dell’hotel è stato condannato a frequentare un corso che spieghi loro come accogliere le persone con disabilità.

Tommaso Pimpinelli ha 24enne ed è affetto dalla malattia di Norrie. Si trovava in un hotel con la famiglia a Trento quando è stato escluso dalla sala ristorante della stessa struttura alberghiera. Adesso i gestori dell'hotel 4 stelle Colbricon sono stati condannati a frequentare un corso sulle buone norme: impareranno a fare accoglienza nei confronti della persone con disabilità.

"Avevamo fatto causa chiedendo simbolicamente un euro e la pubblicazione della sentenza. Non ci interessava il denaro ma l’educazione, che si facesse un corso riabilitativo nei confronti di un simile comportamento", ha spiegato Cecilia Bonaccorsi, la madre di Tommaso, in una intervista rilasciata a La Repubblica.

I fatti risalgono a marzo di due anni fa. Nel 2023 la famiglia era in vacanza nell'albergo a San Martino di Castrozza. Durante il pranzo lo staff dell'hotel si è avvicinato alla famiglia è ha detto: "Sono in imbarazzo, ma alcune persone hanno detto di essere un po’ infastidite dalla presenza di suo figlio". Hanno chiesto così se potevano spostarsi a mangiare in una saletta separata con i vetri oscurati. Per stare lontani così dagli altri clienti.

La madre del 24enne su Facebook ha spiegato una prima volta quanto accaduto dando voce al figlio: "Sono Tommaso, ho ricevuto un atto pesante di discriminazione. Sono stato trattato come un cane non ammesso nella sala ristorante comune". La famiglia inoltre ha precisato che durante la prenotazione avevano fatto presente alla struttura della loro particolare situazione. Dopo quanto è successo durante il pranzo, madre e padre di Tommaso non ci hanno pensato due volte e sono tornati subito a casa rinunciando agli altri giorni di vacanza: "Non è piacevole restare dove non si è graditi. Vacanze rovinate e tanto ma tanto amaro in bocca". Inoltre: "in tutti questi mesi da parte loro non ho ricevuto nessuna chiamata e non credo tornerei in quell’hotel".

Dopo due anni è arrivata la condanna: il giudice ha deciso di proporre allo staff dell'albergo una formazione presso l’associazione HandiCrea sulla conoscenza dei vari tipi di disabilità. I festori dell'hotel saranno istruiti sul tipo di approccio da tenere in base alla situazione.