Dimenticano 15mila euro al panificio, commessa li restituisce: “Mi hanno solo ringraziato, ma va bene così” I fatti in una panetteria di Taggia, in provincia di Imperia. La somma era in una busta dentro un zaino che la coppia aveva lasciato accanto al bancone. “Ll cosa importante è averli subito restituito, lo rifarei mille volte” racconta la protagonista.

15mila euro dentro uno zaino dimenticato nella panetteria dove lavora. E Laura Bracco, commessa presso il forno Leone di Taggia, in provincia di Imperia, non ci ha pensato su due volte a restituirli. L’episodio è avvenuto ieri mattina venerdì 25 agosto. A raccontarlo è stato la stessa protagonista al Secolo XIX.

"La coppia era stata da poco nel negozio, ha comprato il pane e dei dolci. Mi sono accorta che avevano lasciato lo zainetto, l’ho aperto per capire a chi appartenesse" ricorda la donna. All’interno trova un portafoglio, un cellulare, occhiali e una busta di colore giallo. Proprio grazie a quel telefono riesce a risalire ai proprietari, olandesi, e li chiama.

Era della moglie e c’era memorizzato il numero del marito. I due sono arrivati subito, mi hanno ringraziato, dicendo che torneranno spesso nella panetteria. Hanno aperto la busta assieme a noi, all’interno c’erano 15 mila euro".

I due olandesi hanno soltanto ringraziato “verbalmente”, limitandosi a spiegare che quella somma serviva a ristrutturare un appartamento lì vicino, dove trascorrono l'estate.

A me va bene così – sottolinea Laura Bracco – la cosa importante è aver subito restituito ai proprietari lo zainetto dimenticato. Non sapevo quanti soldi c’erano nella busta, non ci ho guardato, l’hanno aperta loro quando sono tornati; poteva esserci qualunque cifra che il mio comportamento non sarebbe cambiato".

