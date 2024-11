video suggerito

Dieci ragazzini vogliono entrare al circo senza pagare, il vigilante li respinge e viene preso a bastonate Dieci ragazzini hanno aggredito a calci, pugni e bastonate un vigliante del circo Sandra Orfei in via Lanza di Scalea a Palermo. Le prime cure sono state fornite al lavoratore dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, ma l’uomo ha rifiutato le cure in ospedale. Indagano i carabinieri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dieci ragazzini hanno picchiato a calci, pugni e bastoni un addetto alla sicurezza del circo Sandra Orfei in via Lanza di Scalea a Palermo. L'aggressione sarebbe scattata perché la vittima non ha permesso al gruppo di entrare e guardare gli animali in gabbia. I dieci sarebbero arrivati in via Lanza di Scalea a bordo di bici elettri, pretendendo di entrare nel tendone del circo per osservare gli animali nelle gabbie. L'addetto alla sicurezza si è rifiutato di farli accedere senza il biglietto e per tutta risposta, la baby gang lo ha aggredito a calci e pugni.

La vittima è stata presa anche a bastonate. Le prime cure sono state fornite al lavoratore dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, ma l'uomo ha rifiutato le cure in ospedale. Non è stata resa nota l'identità degli autori del pestaggio, anche se appare certo che si tratti di un gruppo di adolescenti e che tutti gli aggressori erano giovanissimi. Sul pestaggio stanno indagando i carabinieri, impegnati nei rilievi del caso per risalire agli autori della violenza.

Secondo quanto finora emerso, si sarebbe trattato di una vera e propria spedizione punitiva avvenuta in un momento durante il quale non vi erano in corso visite o spettacoli. Secondo le prime evidenze delle indagini, i dieci avrebbero preteso di entrare al circo senza pagare e davanti al rifiuto del lavoratore, prima avrebbero lasciato perdere allontanandosi per poi tornare sul posto e compiere un vero e proprio agguato contro l'addetto alla sicurezza che purtroppo ha avuto la peggio.

Il lavoratore si è fatto medicare dal primo soccorso, ma non ha voluto essere trasportato in ospedale nonostante avesse riportato lesioni che avrebbero richiesto il controllo in reparto. I militari dell'Arma sono poi intervenuti per compiere i rilievi del caso e iniziare gli accertamenti per individuare i responsabili del pestaggio.