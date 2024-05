video suggerito

Denise D'Arrò scomparsa a Taormina da una settimana, la 17enne si era allontanata altre volte da casa Si era allontanata altre volte dalla sua abitazione di Taormina la 17enne Denise D'Arrò, scomparsa l'ultima volta il 2 maggio scorso. La ragazza era uscita di casa con il suo cane, il jack russel Chanel. Continuano le ricerche anche nei pressi del fiume che scorre nella frazione di Trappitello.

A cura di Gabriella Mazzeo

La denuncia di scomparsa per la 17enne Denise D'Arroè stata fatta dai genitori ai carabinieri solo ieri, mercoledì 8 maggio, anche se l'adolescente si era allontanata dalla sua abitazione di Trappitello, frazione di Taormina, già il 2 maggio. La ragazza si era allontanata più volte da casa, facendo perdere le proprie tracce per uno o due giorni, ma poi, come spiegato da fonti investigative a Fanpage.it, aveva sempre fatto ritorno a casa.

Per questo motivo i familiari avrebbero atteso qualche giorno prima di formalizzare la denuncia e le ricerche sono state avviate con diversi giorni di ritardo. Secondo quanto reso noto, per trovare l'adolescente è stato messo in atto il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse con la partecipazione delle forze di Polizia e Vigili del Fuoco.

Il jack russel di Denise D'Arrò, Chanel

Le ricerche procedono principalmente nella zona adiacente all'abitazione della 17enne: accanto alla casa dalla quale la ragazzina è uscita intorno alle 20.10 del 2 maggio, infatti, scorre un fiume che le forze dell'ordine stanno scandagliando con estrema attenzione alla ricerca di tracce. La 17enne avrebbe inoltre con sé il cellulare, ma già dal 2 maggio risulta spento. Gli inquirenti indagano anche sull'esistenza di un possibile fidanzato della ragazza, ma per il momento non sarebbero emersi dettagli utili alle indagini.

Denise D'Arrò si è allontanata con il suo cane, un jack russel bianco e marrone di nome Chanel, intorno alle 20.10 del 2 maggio. Con sé avrebbe solo il cellulare che al momento risulta spento. La ragazza ha capelli rossi e occhi azzurri, è alta 1.80 metri e al momento della scomparsa indossava dei jeans blu, un maglione nero e scarpe bianche.

Secondo quanto raccontato dalla sorella Pina alla trasmissione "Chi l'ha visto?", Denise era solita portare fuori il suo cane ogni sera e rientrava dopo circa 30 minuti di passeggiata. La sera del 2 maggio, invece, il suo cellulare è da subito risultato spento. "Denise – ha detto la sorella al telefono con la trasmissione Tv -, speriamo che tu stia bene e che tu possa tornare presto a casa. Noi vogliamo solo aiutarti".