Delfini e tartarughe feriti, in Liguria la prima ambulanza per soccorrere gli animali marini Ambulanze per soccorrere gli animali marini. È la nuova iniziativa di Gian Marino Dotti, Presidente della Federazione Ambulanze Veterinarie Italia: saranno attive da giugno in Liguria, per la prima volta in Italia.

A cura di Chiara Ammendola

Un'ambulanza per soccorrere gli animali marini feriti. Arriverà in Liguria e sarà la prima ambulanza in mare d'Italia. Si tratta di motoscafi con barella idonea al recupero di tutti gli animali acquatici in difficoltà che, in collaborazione con le capitanerie di porto del litorale e con l'Acquario di Genova, presteranno servizio in maniera gratuita le province di Imperia e Savona.

Il servizio, che sarà attivo da giugno, è stato ideato da Gian Marino Dotti, Presidente della Federazione Ambulanze Veterinarie Italia O.d.v., che da circa un decennio fornisce ambulanze per gli animali domestici in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Sicilia, con circa 110 volontari attivi 24 ore su 24 che, ove necessario, soccorrono anche gli animali randagi.

“Perché anche gli animali marini – spiega Gian Marino Dotti – hanno la necessità di essere soccorsi, proprio come tutti gli altri animali”. Cambiamenti climatici e una sempre più massiccia presenza dell'uomo hanno messo a rischio la vita di numerose specie animali marine, come emerso da un recente studio dell'Università di Exeter (Regno Unito), secondo cui ben il 98% dei mammiferi marini si troverebbe in concreto pericolo di estinzione. Vittime, oltre che degli sconvolgimenti climatici, anche di reti da pesca, plastiche, inquinamento di vario tipo e anche acustico, in grado di sconvolgere i loro sistemi di comunicazione.

Come spiega Repubblica, il servizio funzionerà di giorno e di notte: su segnalazione di privati o della Guardia Costiera, i motoscafi-ambulanza partiranno dai porti di Savona e Bordighera e dopo aver recuperato l'animale in mare, grazie a eventuale staffetta fatta via terra su ambulanze a quattro ruote attrezzate per grandi animali, raggiungeranno Genova, dove gli specialisti dell'Acquario si occuperanno di loro.