Giallo a Rimini, cadavere di donna trovato in una roulotte: "Morte causata da ferita non curata" Il cadavere di una donna di 60 anni è stato trovato nelle scorse ore in una zona rurale di Santarcangelo di Romagna (Rimini). Secondo una prima analisi, la morte sarebbe stata causata da uno choc settico causato da una ferita alla gamba mal curata.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Giallo a Santarcangelo di Romagna (Rimini), dove nelle sorse ore è stato scoperto il cadavere di una donna, di cui non si conosce l'identità, in una zona rurale, precisamente in via Ceccarino, vicino alla pista ciclabile sul Marecchia. A dare l'allarme darebbe stato in piena notte il compagno della vittima, dall'apparente età di 60 anni, che l'ha trovata senza vita.

Secondo una prima analisi del cadavere da parte del medico legale e dai sanitari del 118, la donna sarebbe morta per un'infezione. Uno choc settico causato da una ferita alla gamba di qualche mese addietro che non sarebbe mai stata curata adeguatamente.

Si esclude, dunque, l'intervento di terze persone e una morte violenta. Il caso riguarderebbe un decesso naturale accorso tuttavia nelle più totale emarginazione sociale. La casa mobile è infatti in una zona molto isolata e stando a quanto riferito dai testimoni verserebbe in uno stato di totale abbandono e sporcizia. I carabinieri di Rimini e Santarcangelo sono adesso a lavoro per identificare compiutamente la donna che sarebbe anche sprovvista di documenti, anche se secondo la stampa sarebbe una ex artista di strada, che da tempo viveva in un ambiente degradato.