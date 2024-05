Bimbo gioca in auto ma la mette in moto, mamma lo tira fuori prima dello schianto: ricoverato a Udine

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura ieri a Tarcento, in provincia di Udine, quando un bambino di dieci anni ha messo in moto l’auto dei genitori inavvertitamente, rischiando di schiantarsi con la vettura con gravi conseguenze. Provvidenziale l’intervento della mamma del piccolo che si è accorta immediatamente di quanto stava accadendo ed è corsa dietro al mezzo, riuscendo all’ultimo momento a tirare fuori il figlio dall’abitacolo prima dello schianto. Nella manovra il ragazzino è rimasto comunque ferito ma in maniera non grave ed è stato ricoverato in ospedale.

L’episodio nel primo pomeriggio di sabato nel cortile dell’abitazione di famiglia in località Collalto di Tarcento. Il minore pare stesse giocando all’aperto davanti casa e sotto gli occhi dei parenti quando, poco dopo le 14, si è introdotto nella vettura aperta. Quindi si è messo a giocare all'interno dell'abitacolo dove però ha inavvertitamente messo in moto la vettura.

L’auto ha iniziato a muoversi lentamente col bimbo dentro, essendo in leggera discesa, ma la mamma si è accorta subito della scena ed è intervenuta. La donna si è lanciata in una corsa immediata, inseguendo il veicolo per alcuni metri e riuscendo infine ad aprile la portiera e a estrarre il bambino al volo prima che ci potesse essere un urto.

Nella manovra il bimbo è rimasto ferito a una gamba e a un braccio che si è lussato ma fortunatamente nessuna ferita grave. Tanto però lo spavento del minore e dei parenti che hanno subito avvertito i servizi di emergenza. La centrale operativa della Sores ha inviato una ambulanza sul posto che ha provveduto poi al trasporto del minore in codice di media gravità all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per le cure del caso.

Del fatto sono stati informati anche i carabinieri che sono intervenuti in un secondo momento sul posto per avviare le indagini e far luce su quanto accaduto. Gli inquirenti in particolare stanno valutando se sussistono gli estremi per una denuncia nei confronti dei genitori per omessa sorveglianza di minore. Resta ancora da chiarire se il minore abbia girato la chiave, come appare più probabile, o se ha tolto il freno a mano dell'auto.