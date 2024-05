video suggerito

Scende da scuolabus, viene investito e scaraventato contro un camion: bimbo di 8 anni in gravi condizioni Un bimbo di 8 anni è stato travolto da un camion a Lutago dopo essere sceso dallo scuolabus nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio. Il piccolo sarebbe prima stato urtato da una Fiat Panda e poi scaraventato sotto il camion. Ricoverato in gravi condizioni a Bolzano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da archivio

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un bimbo di otto anni che è stato investito dopo essere sceso dallo scuolabus a Lutago, in valle Aurina. Il bimbo si trova attualmente all'ospedale di Bolzano. Stando a quanto reso noto, il bambino è stato urtato prima da una Fiat Panda per poi essere scaraventato contro un furgone, finendo sotto il mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca, la polizia stradale e l'elisoccorso Pelikan 2 che ha trasportato il minore prima a Brunico e poi, vista la gravità delle lesioni riportate, all'ospedale di Bolzano. Sempre a Lutago, nel gennaio del 2020, si era verificato un altro grave investimento nel quale persero la vita 7 persone.

Stando a quanto reso noto, l'incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio, in Valle Aurina. Dopo essere stato travolto dall'utilitaria, il bambino è stato scaraventato contro un camion che sopraggiungeva. Il conducente, non avendo trovato inizialmente il bambino, aveva chiamato i soccorsi dando il piccolo per disperso e ipotizzando una sua caduta nel vicino torrente Aurino. In realtà il bimbo si trovava sotto il mezzo contro cui aveva urtato. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma non era stato intubato.