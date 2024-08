video suggerito

Davide Businaro scomparso da domenica 4 agosto: la sua motocicletta ritrovata a Socchieve Di Davide Businaro si sono perse le tracce da domenica 4 agosto, quando il 50enne si è allontanato da casa in sella alla sua moto. Il veicolo dell’uomo, una Custom Yamaha Virago 750 nera con cromature bordeaux targata AA69717, è stato ritrovato in località Avaris, nel comune di Socchieve. Proseguono le ricerche che ora si stanno concentrando nella zona del ritrovamento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Di Davide Businaro si sono perse le tracce dal pomeriggio di domenica 4 agosto, quando il 50enne si è allontanato dalla sua abitazione di Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, in sella alla sua moto.

Il veicolo dell'uomo, una Custom Yamaha Virago 750 nera con cromature bordeaux targata AA69717,è stato ritrovato in località Avaris, nel comune di Socchieve, in provincia di Udine.

Il giorno della scomparsa i familiari lo hanno visto uscire di casa ma non rientrare e per questo hanno lanciato l'allarme, contattando i Carabinieri della locale stazione. La Prefettura ha immediatamente attivato il "Piano ricerca persone scomparse".

Le operazioni ora si sta concentrando nella zona del ritrovamento della moto: si tratta di una borgata periferica, situata su una collina, nei pressi del letto del fiume Tagliamento.

È stata diffusa anche una descrizione di Businaro: alto circa 1,85-1,90 metri di altezza, l'uomo ha carnagione chiara e capelli corti e occhi di colore marrone e una voglia di colore rosso situata sotto la nuca. Il 50enne indossa occhiali da vista con montatura nera.

Operaio alla ItalianForge Srl di Codroipo, è stato visto per l'ultima volta alle 15 circa di domenica 4 agosto.

I vestiti che indossava al momento della scomparsa

Da quanto si apprende, al momento della sua scomparsa, Davide Busaro indossava un paio di pantaloni lunghi neri con tasche laterali, una maglietta nera a mezze maniche, scarpe da lavoro grigie e aveva con sé uno zaino rosso.

La famiglia, in estrema apprensione, ha condiviso diversi appelli sui social per cercare di rendere più rapida ed efficace la ricerca. Sono tanti i messaggi condivisi sul web, nei quali amici e familiari chiedono aiuto agli utenti dei social media per capire cosa sia accaduto al 50enne.

Chi dovesse avere informazioni in merito è pregato di rivolgersi ai militari dell'Arma o alle forze dell'ordine.