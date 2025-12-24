Dato per scomparso in Germania, viene trovato nei boschi delle Langhe: i Carabinieri gli fanno un regalo di Natale

La storia a lieto fine di un cittadino tedesco di 57 anni, che viveva isolato nei boschi di Cortemilia, a pochi passi da Alba. A causa di problemi economici, non era più riuscito a mettersi in contatto con la figlia che ne ha denunciato la scomparsa. I carabinieri lo hanno trovato e gli hanno fatto un regalo di Natale.

Viveva isolato nei boschi ed aveva problemi economici tali da non consentirgli di pagare un contratto telefonico. Così, da mesi aveva interrotto i contatti con i familiari che preoccupati hanno fatto denuncia di scomparsa. Ma è stato ritrovato sano e salvo ed ha anche ricevuto un regalo di Natale particolare dai carabinieri che lo hanno raggiunto.

Arriva da Cortemilia, a due passi da Alba, la storia a lieto fine di un cittadino tedesco di 57 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa in Germania dalla figlia, che non ne aveva notizia dalla scorsa estate. La donna si è rivolta alle forze dell'ordine locali, che si sono messe in contatto con i colleghi italiani.

"Noi abbiamo un meccanismo di cooperazione internazionale di polizia che ha segnalato alla stazione di Cortemilia la presenza di quest'uomo, chiedendo anche informazioni sul suo stato di salute. Così, abbiamo organizzato un servizio di sicurezza e abbiamo chiesto ai nostri uomini di andare nel bosco", ha spiegato a Fanpage.it Giuseppe Santoro, comandante della compagnia di Alba.

I carabinieri si sono così recati nei boschi di Cortemilia, in una zona abbastanza impervia e difficile da raggiungere con le automobili. "Dopo aver ricevuto questo direttive abbiamo trovato questa abitazione e arrivati sul posto abbiamo subito raggiunto il signore che all'apparenza era in ottime condizione di salute. Anche la casa era in ordine e pulita. Lui era abbastanza sorpreso della nostra presenza e in maniera cordiale e visibilmente emozionato ci ha accolto all'interno, ci ha fatto accomodare nella sala da pranzo e ci ha raccontato la sua vita", ha proseguito Emilio Raffaele Galeandro, vice comandante della stazione di Cortemilia.

È emerso che l'uomo aveva deciso da due anni di vendere la vecchia casa in Germania e con i soldi così ottenuti aveva acquistato la casa nel bosco a Cortemilia. Ma col tempo erano sopraggiunti problemi economici che l'avevano portato ad avere un taglio dell'energia elettrica, si illuminava con le candele e possedeva un piccolo generatore che gli serviva per fare lavatrice, e in più aveva un telefono senza scheda sim, perché, essendo una spesa extra, aveva deciso di non rinnovare il contratto col gestore telefonico. Per questo da agosto non aveva contatti con la figlia, che così aveva fatto partire la denuncia dalla Germania dove risiede.

"In maniera spontanea abbiamo deciso di fargli questo regalo di Natale, comprandogli una scheda telefonica così da mettersi in contatto con la figlia e i servizi di emergenza all'occorrenza. Abbiamo assistito alla telefonata ed erano contentissimi. È stato un bel momento. Noi ci siamo anche attivati con i servizi sociali che si occuperanno della sua situazione", ha concluso Galeandro.