video suggerito

“Dalle valigie rumore sospetto”, polizia scopre migliaia di paguri vivi: 3 turisti arrestati in Giappone Dall’albergo in cui i tre alloggiavano è partita la segnalazione del bagaglio sospetto che ha fatto scattare l’intervento e la perquisizione della polizia. In sei bagagli crostacei vivi per un peso di oltre 160 chilogrammi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La segnalazione di una valigia sospetta ha portato la polizia all’incredibile scoperta di migliaia di paguri vivi stipati in alcuni bagagli in Giappone per un peso di oltre 160 chilogrammi. L’episodio nei giorni scorsi alle isole Amami, atollo turistico giapponese vicino a Okinawa, dove la polizia locale ha fermato e arrestato tre turisti cinesi.

I tre, di 24, 26 e 27 anni, erano giunti in Giappone con un visto turistico e alloggiavano in un hotel della zona. Proprio dall’albergo sarebbe partita la segnalazione del bagaglio sospetto che ha fatto scattare l’intervento e la perquisizione della polizia. I tre infatti avevano chiesto alla struttura ricettiva di tenere e controllare i loro bagagli, sei valige in tutto. Gli addetti però hanno notato che dalle valigie si sentiva uno strano rumore ed è scattato l’allarme.

La polizia giapponese infatti ha affermato che un dipendente di un hotel di Amami ha chiamato le autorità ambientali dopo aver notato qualcosa di sospetto nelle valigie che i tre uomini avevano chiesto al personale dell'hotel di sorvegliare. "Hanno sentito un fruscio provenire da una valigia che era custodita in deposito" hanno rivelato gli agenti.

Dalle perquisizioni sono emersi migliaia di paguri con la conchiglia a spirale stipati in sei valigie. Al loro ritorno in hotel, mercoledì scorso, i tre uomini hanno trovato la polizia ad attenderli e sono stati arrestati per possesso di crostacei senza la dovuta autorizzazione. I paguri infatti appartengono a una specie designata come monumento naturale per il suo valore culturale e scientifico e protetta dalla legge giapponese.

Al momento la polizia non ha fornito altri dettagli dell’accusa e non è chiaro perché i tre uomini stessero trasportando i crostacei. L’ipotesi è che l'intenzione dei tre fosse quella di vendere gli animali. I crostacei protetti infatti sono popolari in Cina, il che ha portato ad un aumento dei contrabbandieri che cercano di guadagnare su questa tendenza. Ciascuno può essere venduto fino a 20mila yen, oltre 120 euro.