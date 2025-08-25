Dal mare spunta messaggio in bottiglia a una mamma che non c’è più: “Orgoglioso di essere tuo figlio”

Non solo cartacce, plastiche e avanzi gettati da turisti poco civili, il mare qualche volte restituisce anche qualcosa di più bello e profondo come una lettera in bottiglia di un figlio a una mamma che non c’è più. È quanto accaduto sulla spiaggia di Rosolina, cittadina turistica veneta alla foce del Po, in provincia di Rovigo, dove dall’acqua è emersa una bottiglia di vetro con all’interno un foglio arrotolato e un messaggio commovente di un figlio alla propria mamma scomparsa da poco.

“Ciao mamma, ho deciso di scriverti questa lettera come se potessi sentire quello che sei stata per me. Non c'è giorno che non pensi a te. Sei e sarai la persona che più ho amato nella vita” si legge nel messaggio che, come ricostruisce il Gazzettino, alcuni turisti hanno ritrovato sulla battigia questa estate decidendo di consegnarlo all'Ufficio Turismo del Comune.

Un messaggio un po’ sbiadito dal tempo e dall’umidità ma ancora perfettamente leggibile in cui traspare tutto l’amore di un figlio per una mamma scomparsa da pochi mesi. “Ormai ci hai lasciati da quasi un anno” si legge nella lettera di Alessandro alla madre datata 14 maggio 2024. “Dicono che con il tempo il dolore di averti perso passerà, ma a me non passa nulla. L’amore che provo per te non si può spiegare” scrive l’uomo elogiando l’anziana madre nata nel 1932 e definita “una persona d’altri tempi ma con modi di pensare attuali che mi fanno essere orgoglioso di essere stato tuo figlio”.

Dal messaggio del figlio il racconto di una donna rimasta vedova con quattro figli da crescere che si è dovuta rimboccare le maniche. “Hai dovuto stringere i denti e portare avanti una famiglia intera. Tempi duri ma quello che siamo oggi lo dobbiamo solo e soltanto a te mammina mia” scrive ancora Alessandro. Quasi una confessione lasciata alle onde del mare per raccontare un legame così forte e ancora vivo, una scelta per elaborare un lutto come già capitato in passato proprio a Rosolina quando le onde del mare portarono a riva un’altra bottiglia con all'interno un biglietto arrotolato dedicato da una figlia al caro papà scomparso.