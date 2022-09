Dà fuoco alla compagna mentre dorme, poi prova a spegnere le fiamme: “Avevamo litigato“ Ha dato fuoco alla compagna dopo una lite il 38enne arrestato la scorsa domenica ad Arezzo: ha cosparso il corpo della donna di liquido infiammabile mentre dormiva prima di provare poi a spegnere le fiamme.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Ha cosparso il corpo della compagna di liquido infiammabile e poi le ha dato fuoco mentre stava dormendo. È accaduto ad Arezzo dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia la scorsa domenica per aver aggredito la compagna, sua coetanea, mentre erano in casa. A lanciare l'allarme la figlia della donna preoccupata per il forte odore di bruciato percepito proprio nell'appartamento.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118 insieme con le forze dell'ordine che hanno immediatamente fermato l'aggressore, un 38enne di origini cubane, che era stato affidato in prova al servizio sociale e quindi già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione.

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata affidata alle cure dei medici: ha riportato ustioni su varie parti del corpo, in particolare all'altezza di una spalla e di un orecchio, ed è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Le fiamme sono state spente in tempo e non hanno intaccato gli organi.

Agli agenti di polizia, il 38enne, portato in commissariato, ha raccontato che il suo gesto sarebbe scaturito "a seguito di una lite e per cause in corso di accertamento" e che dopo aver dato alle fiamme la compagna ha subito provato a domare l'incendio. Infine ha provato a giustificare il suo gesto facendolo passare come "un banale scherzo".

Le indagini sono ancora in corso e dovranno chiarire l'accaduto e la posizione dell'uomo al quale è stata sospesa la misura alternativa alla detenzione: il personale della squadra mobile della questura di Arezzo ha dato seguito alla richiesta di custodia cautelare provvedendo a trasferire l’uomo nel carcere San Benedetto.