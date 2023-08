Chi è Sacha Chang: il 21enne in fuga nei boschi a Cuneo dopo aver ucciso il padre e un amico La tragedia nel pomeriggio di ieri, 16 agosto, mentre padre e figlio si trovavano entrambi a casa di alcuni amici a Montaldo Mondovì, in provincia di Cuneo. Ora è caccia all’uomo.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiama Sacha Chang il giovane di 21 anni in fuga a Mondovì, nel Cuneese, dopo aver ucciso il padre 65enne e un amico di famiglia, Lambertus Ter Horst. È stato giudicato "pericoloso" dalle forze dell'ordine. È alto circa 175 centimetri ed al momento della fuga indossava una t-shirt bianca.

Il duplice omicidio si sarebbe consumato nella casa dove Chang, di origini cino-olandese, era ospitato insieme al genitore a Montaldo, nei pressi di Mondovì. Padre e figlio erano in vacanza in Italia.

In quell’abitazione nel pomeriggio di ieri sarebbe scoppiato un litigio, per motivi ancora non chiaro: secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del comando provinciale di Cuneo, il giovane in casa ha afferrato un coltello in cucina e ha colpito il padre, colpendolo mortalmente e poi il proprietario di casa che aveva provato ad intervenire.

Quest’ultimo, con lesioni gravissime, è stato trasportato in ospedale con un elicottero del 118, ma è morto nella serata. Anche lui era olandese e aveva 59 anni. Medico generico di Harderwijk, Lambertus Ter Horst aveva recentemente acquistato e ristrutturato quella casa per le vacanze. In ferie, sarebbe dovuto tornare in Olanda nella giornata di oggi, 17 agosto.

Sacha Chang

I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni per ricostruire quanto accaduto. Le ricerche sono condotte dai militari dell'Arma sia a terra che con un elicottero: il pattugliamento è concentrato nell’area dei boschi attorno al borgo della Val Corsaglia, ed estesa anche nel territorio dei paesi vicini a Montaldo: Roburent, Monastero Vasco, San Giacomo di Roburent, fino alla zona del santuario di Vicoforte.

Dal momento che Chang è ritenuto pericoloso, le forze dell'ordine avrebbero invitato i residenti di Montaldo e dei comuni vicini a essere prudenti nel caso in cui dovessero avvistarlo.