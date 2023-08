Cuneo, uccide il padre a coltellate e fugge nei boschi: ricerche in corso Un ragazzo di 21 anni ha ucciso il padre a coltellate nella provincia di Cuneo e poi è fuggito nei boschi. Il giovane olandese, che soffre di problemi psichici, era ospite di alcuni amici italiani insieme al genitore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha ucciso il padre a coltellate, poi è fuggito nei boschi per far perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine cercano un ragazzo olandese di 21 anni che ha accoltellato il padre ed è poi fuggito nei boschi di Montaldo di Mondovì. Stando a quanto reso noto, il 21enne soffre di problemi psichici. Da qualche giorno era ospite di una famiglia di amici che abitano a Montaldo.

Sono ancora in corso le ricerche nei boschi della zona per poter rintracciare il 21enne. Resta da chiarire anche il movente del delitto, sul quale per ora non sono state diramate informazioni.

Il giovane in fuga è alto un metro e 75, indossa una maglietta e pantaloncini. Il ragazzo è scappato nel borgo della Val Corsaglia, nelle valli monregalesi. Il 21enne avrebbe ferito anche una seconda persona trasportata in Ospedale a Torino. Stando alle prime informazioni fornite da fonti investigative, l'uomo sarebbe morto prima dell'arrivo in reparto. Il ragazzo lo avrebbe aggredito dopo l'uccisione del padre.

Sul posto i militari dell'Arma che hanno lanciato l'appello a chiamare il 112 in caso di avvistamento.