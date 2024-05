video suggerito

Maltempo sul Nord, incendi causati dai fulmini e cantine allagate nel Modenese, smottamenti a Novara L'ondata di maltempo nel Modenese ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per l'allagamento di strade e cantine e la caduta di alberi. I vigili del fuoco hanno inoltre dovuto spegnere un incendio scoppiato a Formigine a causa dell'incendio causato da un fulmine in una cabina elettrica.

A cura di Gabriella Mazzeo

strade allagate a Modena

In seguito all'ondata di maltempo che sta colpendo tutte le regioni del Nord e che, nella serata tra ieri e oggi, mercoledì 15 maggio, ha interessato anche Modena e provincia, i vigili del fuoco sono stati chiamati per effettuare diversi interventi dopo un forte temporale che ha colpito la provincia dell'Emilia-Romagna dalle 19. Le richieste sono arrivate principalmente dalla zona sud-est del Modenese. Sono state impiegate tre squadre fino a tarda serata per far fonte a una dozzina di interventi tra cui lo sgombero della strada da alberi caduti che occupavano il suolo pubblico e operazioni in garage e cantine allagate.

Allagamenti a Modena, foto da un residente sui social network

Maltempo a Modena, danni alle colture e caduta di alberi

Sono stati effettuati alcuni interventi per vento e pioggia in diverse zone del Modenese. La città, così come la provincia, sono state colpite anche dalla grandine. Piogge torrenziali e nubifragi hanno creato non pochi danni e disagi alla popolazione. Danneggiati anche i campi.

Le richieste di aiuto ai vigili del fuoco sono arrivate principalmente dalla zona sud-est di Modena. Sono intervenute tre squadre di soccorso per risolvere problemi quali la caduta di alberi che impedivano la circolazione sulle strade con conseguenti problemi alla viabilità e all'accesso agli spazi pubblici. Tanti gli allagamenti di sottoscala e cantine soprattutto nella zona di Buon Pastore.

Incendio a Formigine

Il maltempo su Bomporto, Spilamberto e Formigine

L'ondata di maltempo ha causato danni importanti anche alle coltivazioni, colpendo principalmente le campagne di Bomporto. A dirlo è Coldiretti, che ha specificato che gli effetti del maltempo sono gravi e riguardano le coltivazioni di grano e orzo oltre che frutteti e vigneti. Secondo Coldiretti Modena, una grandinata di tale portata a metà maggio è un fenomeno anomalo con gravi ripercussioni sull'agricoltura.

I disagi sono stati registrati anche a Spilamberto e a Formigine, dove invece è scoppiato un incendio in una cabina elettrica che è stata colpita da un fulmine nella serata tra il 13 e il 14 maggio. Richiesto l'intervento dei vigili del fuoco anche per la grandine a Campogalliano.

Maltempo nel Novarese durante la notte

Il maltempo ha colpito anche il Novarese con forti piogge che continuano dalla notte. Diverse le complicazioni nella città piemontese, con numerosi allagamenti sulla rete stradale nei pressi dei tombini che stentavano a smaltire le ingenti quantità di acqua. In un parchetto fuori dal centro storico si sono verificati alcuni smottamenti di terreno che hanno bloccato il passaggio pedonale, poi chiuso per ripristinarne la sicurezza. Sotto controllo i due corsi d'acqua che scorrono ai bordi della città: monitorato in particolare il Terdoppio, molto vicino al livello di guardia. Gli accumuli di pioggia sull'alto novarese hanno raggiunto i 100 mm e fino a 140 mm sui laghi.